«Доктор Стрэндж: В мультивселенной безумия». Как посмотреть новый фильм Marvel в России?

Студия Disney после трёхмесячного простоя возвращается в страны СНГ. Первой картиной, которую покажут зрителям, станет новый блокбастер Marvel «Доктор Стрэндж: В мультивселенной безумия» — один из самых ожидаемых проектов 2022 года. Ленту покажут в странах СНГ в официальном русском дубляже. При этом речи о возвращении студии Disney в Россию в ближайшее время не идёт. Рассказываем, как посмотреть «Доктор Стрэндж: В мультивселенной безумия», если вы живёте в России.

Как посмотреть фильм в кинотеатре?

Единственный вариант: отправиться в одну из стран СНГ, где официально показывают фильм в кинотеатрах. Например, когда выходил «Бэтмен» Мэтта Ривза, то многие поклонники кинокомикса ездили в Киргизию из Москвы. Такой просмотр обошёлся примерно в 35 тысяч рублей на человека.

Изначально премьера «Доктора Стрэнджа: В мультивселенной безумия» официально должна была пройти в странах СНГ уже 5 мая. Однако по техническим причинам старт проката сдвинули на неопределённое время. Согласно информации казахских прокатчиков, фильм перенесли на несколько дней. Прокатчиком Disney в Казахстане и ряде других стран СНГ будет выступать компания «Меломан», которая ранее уже выпускала релизы студии в Центральной Азии. По сведениям блогера Дмитрия Череватченко, ленту покажут в официальной российской локализации. Вероятно, Александра Головчанского (официальный голос Бенедикта Камбербэтча в России, — прим. ред.) и других актёров пригласили в Казахстан, чтобы поучаствовать в локализации, и фильм должны были показывать в русской озвучке с теми самыми голосами, знакомыми отечественным зрителям.

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Жителям Алтайского края едва ли не дешевле всех будет посмотреть «Доктор Стрэндж: В мультивселенной безумия» в казахстанских кинотеатрах. Так, например, Барнаул и Павлодар разделяют около 400 километров. Добраться можно на автомобиле или на автобусе. Правда, он ходит в Павлодар только раз в неделю — по средам. Цена билета — около 1200 рублей. Проще всего отправиться в соседний Казахстан на автомобиле. Поездка на новый фильм о самом сильном волшебнике киновселенной Marvel обойдётся в среднем в три-четыре тысячи рублей. Кроме того, придётся выложить несколько сотен рублей на билет в кинотеатр.

Также из Алтайского края удобно добраться до кинотеатров Усть-Каменогорска (из Барнаула до крупного города на востоке Казахстана около 380 километров). Правда, учтите, что несколько часов у вас может уйти на прохождение границы.

Когда фильм появится в хорошем качестве в интернете?

Официальный цифровой релиз ленты «Доктор Стрэндж: В мультивселенной безумия» на стриминговой платформе Disney+ состоится в конце июня. Поскольку фильм официально не прокатывали в России, то он не выйдет в отечественных онлайн-кинотеатрах с русской озвучкой. Таким образом, шансов на то, что посмотреть нелегально фильм с официальной русской локализацией нет. Скорее всего, придётся дожидаться пока любительские студии сделают альтернативный перевод и скачивать картину на торрент-ресурсах. Или смотреть в оригинале на английском языке.

А есть надежда, что «Доктора Стрэнджа: В мультивселенной безумия» покажут в России?

Пока нет. По данным СМИ, возвращаться в Россию Disney не планирует. Свои релизы в РФ компания приостановила в марте 2022 года. Однако вместе с Россией под ограничения попали и страны СНГ. Так, в прокат не вышел мультфильм «Я краснею». Кроме того, приостановили прокат и другие крупные голливудские студии.