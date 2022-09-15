Медицинский журнал Lancet не исключает лабораторное происхождение COVID-19

Комиссия по коронавирусу авторитетного медицинского журнала Lancet не исключила лабораторное происхождение вируса. Как сообщает РИА Новости, об этом говорится в докладе, сделанном на основе двухлетней работы экспертов.

В статье отмечается, что на момент публикации отчета все три гипотезы лабораторного происхождения вируса остаются вероятными. Речь идет об заражении при работе «в поле», инфицировании природным вирусом или заражении модифицированным вирусом в лаборатории.

Напомним, что комиссия была создана в июне 2020 года для изучения происхождения вируса SARS-CoV-2 и выработки рекомендаций по предотвращению и сдерживанию «будущих вспышек новых инфекционных заболеваний». В июне 2022 года ее председатель Джеффри Сакс уже заявлял, что, скорее всего, COVID-19 был создан в лаборатории с помощью американских технологий.

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Отметим, что схожей версии придерживаются в Минобороны РФ. В августе начальник начальник войск РХБЗ ВС РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов заявлял, что в ведомстве не исключают, что к возникновению коронавируса причастно Агентство США по международному развитию (USAID).