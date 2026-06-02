Местами кратковременные дожди и +33. Какая погода ждет Алтайский край 2 июня

Порывы ветра местами достигнут 15 м/с

02 июня 2026, 06:00, ИА Амител

Июньская жара в Барнауле / Фото: amic.ru

До +33 градусов ожидается в западных районах Алтайского края днем 2 июня, следует из прогноза регионального Гидрометцентра.

В целом по краю температура составит +23...+28 градусов. Преимущественно без осадков. По северо-западу местами кратковременные дожди, грозы. Ветер восточный, 5–10 м/с, местами порывы до 15 м/с.

В Барнауле ожидается +24...+26 градусов. Преимущественно без осадков. Ветер восточный, 5–10 м/с.