Местами небольшие дожди и +31. Какая погода ждет Алтайский край 3 июня

Порывы ветра местами достигнут 13 м/с

03 июня 2026, 06:00, ИА Амител

Регион начинает чувствовать дыхание лета / Фото: Константин Причиненко / amic.ru

До +31 градуса ожидается в Алтайском крае днем 3 июня, следует из прогноза регионального Гидрометцентра.

В целом по краю температура составит +26...+31 градус. Преимущественно без осадков. По западу местами небольшие дожди, возможны грозы. Ветер северо-восточный, 3–8 м/с, местами порывы до 13 м/с.

В Барнауле ожидается +26...+28 градусов. Преимущественно без осадков. Ветер северо-восточный, 3–8 м/с.