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Михаил Ефремов может выйти из тюрьмы раньше из-за болезни

Сейчас актера лечат в колонии

20 октября 2024, 16:46, ИА Амител

Михаил Ефремов / Кадр из видео
Михаил Ефремов / Кадр из видео

Михаил Ефремов, известный актер, может встретить Новый год в кругу семьи. Об этом сообщает Shot.

По информации источника, обострение болезни Ефремова может ускорить его условно-досрочное освобождение. Актера лечат с помощью противовоспалительных препаратов, иммунодепрессантов и ингаляционных бронходилататоров. Как пишет издание, в медчасти нет проблем с медикаментами.

Телеграм-канал уточняет, что лекарства Ефремову передают по согласованию с врачом. Также есть вероятность, что актера отправят в государственную клинику для проведения компьютерной томографии. Врачи оценивают состояние актера как удовлетворительное.

По данным Shot, артист жалуется на проблемы с дыханием и речью.

8 июня 2020 года произошло ДТП с участием Ефремова. В результате аварии погиб курьер Сергей Захаров. Актер был приговорен к семи с половиной годам лишения свободы.

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Комментарии 7

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Элен без ребят

16:59:58 20-10-2024

с чего это домой? чем он отличается от других убийц с проблемным здоровьем? ну давайте всех отпускать, чоуш

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Бдыщ...

17:49:18 20-10-2024

ХОБЛ не такое страшное заболевание.

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Гость

18:34:15 20-10-2024

Элен без ребят (16:59:58 20-10-2024) с чего это домой? чем он отличается от других убийц с пробле... Согласен с автором,пора уже не смотреть на бывшие заслуги и деньги,он перечеркнул всё своим поступком.

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Элен без ребят

21:21:38 20-10-2024

Гость (18:34:15 20-10-2024) Согласен с автором,пора уже не смотреть на бывшие заслуги и ... да какие там заслуги, кроме заслуг отца- гения?

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Гость

20:07:42 20-10-2024

а еще не так давно на сво рвался. вылечится - поедет?

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Гость

22:27:11 20-10-2024

С какой стати этот алкаш должен получать привилегии
Спросите у родственников убиенного, готовы они его простить ???

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Гость

23:39:30 20-10-2024

Раньше болезни к смерти приводили, а теперь из тюрьмы помогают выйти, цивилизация развивается

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