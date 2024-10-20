Михаил Ефремов может выйти из тюрьмы раньше из-за болезни

Сейчас актера лечат в колонии

20 октября 2024, 16:46, ИА Амител

Михаил Ефремов / Кадр из видео

Михаил Ефремов, известный актер, может встретить Новый год в кругу семьи. Об этом сообщает Shot.

По информации источника, обострение болезни Ефремова может ускорить его условно-досрочное освобождение. Актера лечат с помощью противовоспалительных препаратов, иммунодепрессантов и ингаляционных бронходилататоров. Как пишет издание, в медчасти нет проблем с медикаментами.

Телеграм-канал уточняет, что лекарства Ефремову передают по согласованию с врачом. Также есть вероятность, что актера отправят в государственную клинику для проведения компьютерной томографии. Врачи оценивают состояние актера как удовлетворительное.

По данным Shot, артист жалуется на проблемы с дыханием и речью.

8 июня 2020 года произошло ДТП с участием Ефремова. В результате аварии погиб курьер Сергей Захаров. Актер был приговорен к семи с половиной годам лишения свободы.