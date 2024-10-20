Михаил Ефремов может выйти из тюрьмы раньше из-за болезни
Сейчас актера лечат в колонии
20 октября 2024, 16:46, ИА Амител
Михаил Ефремов, известный актер, может встретить Новый год в кругу семьи. Об этом сообщает Shot.
По информации источника, обострение болезни Ефремова может ускорить его условно-досрочное освобождение. Актера лечат с помощью противовоспалительных препаратов, иммунодепрессантов и ингаляционных бронходилататоров. Как пишет издание, в медчасти нет проблем с медикаментами.
Телеграм-канал уточняет, что лекарства Ефремову передают по согласованию с врачом. Также есть вероятность, что актера отправят в государственную клинику для проведения компьютерной томографии. Врачи оценивают состояние актера как удовлетворительное.
По данным Shot, артист жалуется на проблемы с дыханием и речью.
8 июня 2020 года произошло ДТП с участием Ефремова. В результате аварии погиб курьер Сергей Захаров. Актер был приговорен к семи с половиной годам лишения свободы.
16:59:58 20-10-2024
с чего это домой? чем он отличается от других убийц с проблемным здоровьем? ну давайте всех отпускать, чоуш
17:49:18 20-10-2024
ХОБЛ не такое страшное заболевание.
18:34:15 20-10-2024
Элен без ребят (16:59:58 20-10-2024) с чего это домой? чем он отличается от других убийц с пробле... Согласен с автором,пора уже не смотреть на бывшие заслуги и деньги,он перечеркнул всё своим поступком.
21:21:38 20-10-2024
Гость (18:34:15 20-10-2024) Согласен с автором,пора уже не смотреть на бывшие заслуги и ... да какие там заслуги, кроме заслуг отца- гения?
20:07:42 20-10-2024
а еще не так давно на сво рвался. вылечится - поедет?
22:27:11 20-10-2024
С какой стати этот алкаш должен получать привилегии
Спросите у родственников убиенного, готовы они его простить ???
23:39:30 20-10-2024
Раньше болезни к смерти приводили, а теперь из тюрьмы помогают выйти, цивилизация развивается