В Алтайском крае на 15 дорогах запретили или ограничили движение из-за паводка
В Чарышском районе, где сохраняется сложная ситуация, ограничение введено на четырех дорогах
13 апреля 2026, 10:47, ИА Амител
Подтопление на дороге / Фото: алтайский Минтранс
В Алтайском крае, по данным на утро 13 апреля, из-за подтоплений введены запреты и ограничения движения на нескольких дорогах, сообщает региональный Минтранс.
Действует запрет для проезда всех видов транспорта:
- Крутиха — Панкрушиха — Хабары — Славгород — граница Республики Казахстан в Хабарском районе на участке от с. Усть-Курья до с. Хабары;
- Мартовка — Рассвет в Хабарском районе;
- Юдиха — Тюменцево — Баево — Александровка — Верх-Суетка — Знаменка — Славгород в Суетском районе на участке от поворота на пос. Владимира Ильича до с. Знаменка;
- Алейск — Безголосово — а/д К-13 в Алейском районе;
- ст. Овечкино — Завьялово в Завьяловском районе.
Сохраняется временное ограничение движения для автотранспорта общей массой более 10 тонн:
- Табуны — Канна — Большеромановка — граница Славгородского района в Табунском районе;
- Гордеевский — Заводское — Куличье — Озеро Петровское в Троицком районе;
- Ключи — Петухи — Каип — Ащегуль — Назаровка — Михайловское в Михайловском районе;
- Маралиха — Маральи Рожки — Малая Маралиха в Чарышском районе;
- Маяк — Красные Орлы — Чайное в Чарышском районе;
- Чарышское — Сентелек — Аба в Чарышском районе;
- Чарышское — Тулата — Усть-Тулатинка в Чарышском районе;
- Куяган — Куяча — Тоурак в Алтайском районе;
- Алексеевка — Березовка — Солонешное в Солонешенском районе на участке от с. Березовка до с. Солонешное.
Для автотранспорта общей массой более 8 тонн:
- подъезд к пос. Солнечному в Алейском районе на участке от Алейска до поселка Солнечного.
Телефоны диспетчерских служб:
дежурный КГКУ "Алтайавтодор": +7 (3852) 507-512, 8-800-222-3169;
дежурный ФКУ "Сибуправтодор": +7 (3852) 63-14-59, 8-962-815-9869;
единый номер вызова службы спасения: 112;
дежурный УГИБДД: +7 (3852) 39-35-86.
