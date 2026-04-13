В Алтайском крае на 15 дорогах запретили или ограничили движение из-за паводка

В Чарышском районе, где сохраняется сложная ситуация, ограничение введено на четырех дорогах

13 апреля 2026, 10:47, ИА Амител

Подтопление на дороге / Фото: алтайский Минтранс

В Алтайском крае, по данным на утро 13 апреля, из-за подтоплений введены запреты и ограничения движения на нескольких дорогах, сообщает региональный Минтранс. Действует запрет для проезда всех видов транспорта: Крутиха — Панкрушиха — Хабары — Славгород — граница Республики Казахстан в Хабарском районе на участке от с. Усть-Курья до с. Хабары;

Мартовка — Рассвет в Хабарском районе;

Юдиха — Тюменцево — Баево — Александровка — Верх-Суетка — Знаменка — Славгород в Суетском районе на участке от поворота на пос. Владимира Ильича до с. Знаменка;

Алейск — Безголосово — а/д К-13 в Алейском районе;

ст. Овечкино — Завьялово в Завьяловском районе. Сохраняется временное ограничение движения для автотранспорта общей массой более 10 тонн: Табуны — Канна — Большеромановка — граница Славгородского района в Табунском районе;

Гордеевский — Заводское — Куличье — Озеро Петровское в Троицком районе;

Ключи — Петухи — Каип — Ащегуль — Назаровка — Михайловское в Михайловском районе;

Маралиха — Маральи Рожки — Малая Маралиха в Чарышском районе;

Маяк — Красные Орлы — Чайное в Чарышском районе;

Чарышское — Сентелек — Аба в Чарышском районе;

Чарышское — Тулата — Усть-Тулатинка в Чарышском районе;

Куяган — Куяча — Тоурак в Алтайском районе;

Алексеевка — Березовка — Солонешное в Солонешенском районе на участке от с. Березовка до с. Солонешное. Для автотранспорта общей массой более 8 тонн: подъезд к пос. Солнечному в Алейском районе на участке от Алейска до поселка Солнечного. Телефоны диспетчерских служб:

дежурный КГКУ "Алтайавтодор": +7 (3852) 507-512, 8-800-222-3169;

дежурный ФКУ "Сибуправтодор": +7 (3852) 63-14-59, 8-962-815-9869;

единый номер вызова службы спасения: 112;

дежурный УГИБДД: +7 (3852) 39-35-86.