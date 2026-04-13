Все лучшее — детям. Мамы с amic.ru оценили новый магазин стильной одежды Gustavo Gano

Придирчивые Евгения и Анастасия отметили богатый ассортимент, удобные примерочные и нашли веские причины брать на шопинг бабушек

13 апреля 2026, 10:30, ИА Амител

Детский гардероб — уже не просто про удобство. Хочется, чтобы вещи выглядели модно и современно, были качественными и при этом оставались доступными по цене. Узнав, что в барнаульском ТРЦ "Огни" открыли магазин стильной детской одежды Gustavo Gano ("Густаво Гано"), я, журналист amic.ru Евгения Мельник, не смогла пройти мимо. Взяла с собой главного эксперта — сына Диму, а также коллегу Анастасию Фомичеву с ее дочкой Полиной. Идеальные образы сами себя не найдут, тем более что за зиму дети выросли из всего, что висело в шкафу. Нам, мамам, важно было подобрать красивые вещи, при этом удобные — чтобы не сковывали движений. И в детский сад, и на прогулку, и в гости — одним словом, "и в пир, и в мир". Рассказываю, что удалось найти и купить.

Стильно и на все случаи жизни

В магазине пространство удобно разделили на зоны: для девочек — направо, для мальчиков — налево. Вещи расположили так, что ориентироваться было легко и интуитивно понятно.

Ассортимент очень богатый. Есть практически все, чтобы собрать полноценный гардероб: штаны, джинсы, шорты, футболки, кофты, лонгсливы, рубашки, юбки, платья, ветровки и даже куртки и пижамы. Можно прийти и одеть ребенка с головы до ног — под любой случай. И вещи, что важно, легко сочетаются между собой: хочешь — бери готовый образ, хочешь — включай фантазию и комбинируй сама. А если сомневаешься — консультанты всегда подскажут, помогут подобрать и размер, и стилизованную капсулу.

Бренд с историей

Gustavo Gano — не новичок на рынке, это один из самых популярных брендов во Вьетнаме, рассказала управляющая магазинами в Барнауле Анна Чеканцева. А вот в столице Алтайского края он появился недавно, сразу в двух торговых центрах — в ТРЦ "Огни" на втором этаже (открыли 7 марта) и ТРЦ "Арена" на первом этаже (открыли 25 марта).

А вообще Gustavo Gano более 15 лет. Его история берет начало в Италии, но все этапы производства проходят на собственных фабриках во Вьетнаме из качественных корейских тканей под руководством международной команды дизайнеров. За счет этого одежда выглядит по-европейски, стильно, сочетая эстетику с азиатской точностью исполнения.

Сейчас в магазинах Барнаула линейка размеров — от 98-го (это примерно с трех лет) до 170-го (на подростков до 15 лет). Но в планах расширение.

«Скоро у нас появится линейка одежды для малышей от 0 до 3 лет — мы в процессе оформления документов. А еще планируем привезти взрослую одежду — женскую и мужскую, чтобы всей семье можно было одеться в одном месте», — пояснила Анна Чеканцева.Пока же здесь легко полностью собрать гардероб ребенку — от базовых вещей до верхней одежды.

Яркая, проверенная и надежная

Для меня как мамы важно, чтобы вещи не теряли внешний вид и цвет, не растягивались и не "садились" после многочисленных стирок — а с двумя активными мальчишками это неизбежно. И в Gustavo Gano такой запрос родителей отлично понимают.

«Вся одежда соответствует современным стандартам качества и имеет сертификаты соответствия и таможенные декларации. Вещи не деформируются и не выцветают после стирки. Краски и ткани прошли лабораторные испытания, они комфортные и безопасные для детей», — продолжила Анна Чеканцева.

Одежда здесь стильная, но главное — для яркого и активного детства: удобная и "дышит". Состав, который меня лично очень порадовал: 95% хлопка и 5% спандекса. Последний добавлен как раз для того, чтобы вещь не деформировалась. При этом бренд работает в среднем ценовом сегменте, делая ставку на баланс стоимости и качества.

Сын брейк-дансер выбирает

Нам нужна была и повседневная одежда, и что-то более нарядное на выход. Дима увлекается брейк-дансом, и для него вещи — продолжение образа жизни. Она должна быть свободной, но при этом выглядеть модно.

Сам он выбрал двухцветные джинсы, джинсовую куртку и футболку из плотного, хорошего трикотажа. Образ смотрится очень современно, оверсайз, но не мешковато. Я присмотрела еще два отличных варианта. Это голубые брюки и поло с оригинальным рисунком — бейсбол. Выглядит свежо и небанально. И костюм из футболки с шортами. Стильно, легко, на лето — обязательная покупка.

Для Полины тоже присмотрели интересные образы. Настя с дочкой выбрали красивое голубое платье с блестящим фатином и практичную джинсовую юбочку с футболкой и нежно-голубой рубашкой — получилась очень стильная куколка.

Пока дети примеряли одежду, я успела оценить, как здесь все продумано для семейного шопинга. Прямо напротив примерочных стоит удобный диван — можно спокойно подождать, пока ребенок переоденется. Если малышу нужна помощь, зайти вместе с ним в примерочную не проблема: в ней очень просторно. Удобно и то, что там много крючков, расположенных и вверху, и внизу, так чтобы до вещей дети могли дотянуться сами. Есть большое зеркало, пуф. Также в зале стоит детский столик со стульчиком, где ребенок может отдохнуть и порисовать.

После примерки мы пошли на кассу, где нас ждал приятный бонус — скидка на следующую покупку. Вытягиваешь купон, который потом можно применить. А еще здесь есть спецпредложение для пенсионеров: скидка 30% (подробности и сроки действия уточняйте в магазинах). Так что мой совет — берите на шопинг бабушек! И экономия хорошая, и помощь в выборе, и лишняя пара рук, пока ваши непоседы носятся по магазину.

Сеть магазинов детской одежды Gustavo Gano

Адреса в Барнауле: Павловский тракт, 188 (ТРЦ "Арена" 1 этаж); ул. Антона Петрова, 219Б (ТРЦ "Огни" 2 этаж)

