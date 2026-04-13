Сформировать "отряды" главам муниципалитетов поручили в декабре 2025 года

13 апреля 2026, 09:00, ИА Амител

Охотник / Изображение сгенерировано Алиса AI / amic.ru

Из-за угрозы бешенства в алтайских муниципалитетах создали специальные группы, которые должны "оперативно реагировать" на появление в границах населенных пунктов потенциально опасных диких животных. Об этом 10 апреля во время совещания, посвященного итогам работы Министерства природных ресурсов и экологии в 2025 году, рассказал замглавы ведомства Максим Катернюк.

По словам чиновника, причиной обострившейся ситуации с бешенством в регионе стали погодные условия, лишившие проживающих в крае лисиц кормовой базы.

Речь, по всей видимости, идет о популяции полевых мышей: как чуть ранее во время общения с журналистами сообщил председатель комитета АКЗС по аграрной политике, природопользованию и экологии Сергей Серов, на алтайских полях образовался плотный слой наста (снеговой корки), из-за которого ловить мышей лисицам стало труднее. Кроме того, по словам депутата, количество этих животных также сильно сократилось.Из-за голода животные стали активнее выходить к людям. Замминистра достаточно критически отозвался о том, как на этот вызов отреагировали органы местного самоуправления.

«Как оказалось, не все органы местного самоуправления были готовы к таким событиям. В результате в адрес Минприроды и прокуратуры еженедельно поступали десятки обращений, связанных с отстрелом лис в границах населенных пунктов», — сообщил замминистра.

"Отряды быстрого реагирования" в муниципалитетах создали в том числе из-за того, что с проблемой, согласно оценке чиновника, ничего не сделали органы МСУ. В декабре 2025 года всем главам муниципалитетов поручили создать "специализированные группы" из охотников, ветеринаров и даже сотрудников органов внутренних дел, задача которых — "оперативное реагирование" на появление в границах населенных пунктов диких животных. При этом подробнее о задачах и полномочиях этих отрядов — в первую очередь, могут ли они отстреливать лисиц — чиновник не рассказал.

Кроме того, в 2025 году охотникам в крае выдали более 15 тысяч разрешений на добычу лисиц. По итогам года в регионе добыли 3,5 тысячи рыжих хищников. Общая численность этих животных в регионе в 2026 году, согласно приведенным в докладе Катернюка данным, составляет 20,3 тысячи животных.Напомним, на момент подготовки материала в Алтайском крае зафиксировали уже 44 случая бешенства. В некоторых районах края выявили несколько очагов заболевания: например, в Усть-Пристанском районе с начала года зафиксировали три эпизода.