Из-за угрозы бешенства в Алтайском крае создали спецгруппы из охотников и ветеринаров
Сформировать "отряды" главам муниципалитетов поручили в декабре 2025 года
13 апреля 2026, 09:00, ИА Амител
Из-за угрозы бешенства в алтайских муниципалитетах создали специальные группы, которые должны "оперативно реагировать" на появление в границах населенных пунктов потенциально опасных диких животных. Об этом 10 апреля во время совещания, посвященного итогам работы Министерства природных ресурсов и экологии в 2025 году, рассказал замглавы ведомства Максим Катернюк.
По словам чиновника, причиной обострившейся ситуации с бешенством в регионе стали погодные условия, лишившие проживающих в крае лисиц кормовой базы.
Речь, по всей видимости, идет о популяции полевых мышей: как чуть ранее во время общения с журналистами сообщил председатель комитета АКЗС по аграрной политике, природопользованию и экологии Сергей Серов, на алтайских полях образовался плотный слой наста (снеговой корки), из-за которого ловить мышей лисицам стало труднее. Кроме того, по словам депутата, количество этих животных также сильно сократилось.Из-за голода животные стали активнее выходить к людям. Замминистра достаточно критически отозвался о том, как на этот вызов отреагировали органы местного самоуправления.
«Как оказалось, не все органы местного самоуправления были готовы к таким событиям. В результате в адрес Минприроды и прокуратуры еженедельно поступали десятки обращений, связанных с отстрелом лис в границах населенных пунктов», — сообщил замминистра.
"Отряды быстрого реагирования" в муниципалитетах создали в том числе из-за того, что с проблемой, согласно оценке чиновника, ничего не сделали органы МСУ. В декабре 2025 года всем главам муниципалитетов поручили создать "специализированные группы" из охотников, ветеринаров и даже сотрудников органов внутренних дел, задача которых — "оперативное реагирование" на появление в границах населенных пунктов диких животных. При этом подробнее о задачах и полномочиях этих отрядов — в первую очередь, могут ли они отстреливать лисиц — чиновник не рассказал.
Кроме того, в 2025 году охотникам в крае выдали более 15 тысяч разрешений на добычу лисиц. По итогам года в регионе добыли 3,5 тысячи рыжих хищников. Общая численность этих животных в регионе в 2026 году, согласно приведенным в докладе Катернюка данным, составляет 20,3 тысячи животных.Напомним, на момент подготовки материала в Алтайском крае зафиксировали уже 44 случая бешенства. В некоторых районах края выявили несколько очагов заболевания: например, в Усть-Пристанском районе с начала года зафиксировали три эпизода.
10:30:16 13-04-2026
То есть на каждых 100 жителей края примерно по одной лисе.
10:34:14 13-04-2026
Новосибирцы хитрее будут. У них причина бешенства миграция косуль. Косуль отстреливать легче и выгоднее.
10:45:19 13-04-2026
о как,лисам жрать нечего,вот они и взбесились. а раз жрать нечего,истребить их всех,а шкурки китайцам продать.
10:56:32 13-04-2026
В прошлом году полевок было - завались. И бешенства тоже было завались. Молодцы, чо. Давайте выбьем лис, на их место придут другие животные. Будут те же... только в профиль. Или не придут, и мы получим всплеск количества уже у полевок. Которые, кстати, тоже вполне себе переносчики того бешенства. Давайте вытравим вообще всех. Ну чтобы уже наверняка.
11:09:28 13-04-2026
Ни историю, ни биологию, ни чего не изучали те кто это пишет и те кто принимают такие решения..
11:37:29 13-04-2026
И да, к слову - то есть никого в типа логической цепочке "у лис исчезла кормовая база - давайте истреблять оставшихся" ничего не смущает. Ну-ну.
13:04:34 13-04-2026
Гость (11:37:29 13-04-2026) И да, к слову - то есть никого в типа логической цепочке "у ... Не истреблять, а уменьшить популяцию и оставшимся будет хватать кормовой базы.
12:54:58 13-04-2026
Эти отряды можно использовать против стай бродячих собак и волкособов (отстрел), уже большой плюс.
12:58:01 13-04-2026
[Из-за угрозы бешенства в алтайских муниципалитетах создали специальные группы, которые должны "оперативно реагировать"... ]
Отлавливать и лечить!!!!!
13:05:25 13-04-2026
В границах населенных пунктов можно теперь ходить с заряженным охотничьим оружием?
20:11:47 13-04-2026
Молодцы. Группы из бешеных ветеринаров и охотников это хорошо. Желательно изолированные