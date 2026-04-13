"Риск ради знаний". Чем запомнится лунная миссия "Ориона" и каким будет ответ России

Как очередной полет к земному спутнику изменил модель развития мировой космонавтики

13 апреля 2026, 11:04, ИА Амител

Несмотря на успешное завершение полета к Луне корабля "Орион" (Orion), полноценное возвращение человека на земной спутник зависит не только от работы специалистов, но и политических факторов. Россия, несмотря на ограниченные ресурсы, работает над рядом крупных проектов, которые позволят не только реализовать проект лунной миссии, но и двинуться в дальний космос. Подробности — в материале amic.ru.

"Загадочный запах гари"

Командный модуль с экипажем "Артемиды-2" (Artemis II) завершил свою миссию в ночь на 11 апреля, приводнившись в Тихом океане у побережья Калифорнии. Находившиеся в зоне посадки корабли NASA и Береговой охраны США эвакуировали астронавтов.

«Экипаж пошел на значительный риск ради знаний и будущего, которое мы намерены построить. После завершения строительства Artemis II все внимание будет сосредоточено на сборке Artemis III и подготовке к возвращению на поверхность Луны, строительству базы и тому, чтобы никогда больше не расставаться с Луной», — прокомментировал это событие руководитель NASA Джаред Айзекман.

Напомним, что первый более чем за полвека полет человека к Луне начался 1 апреля. Команда была сформирована по негласным американским канонам разнообразия: командир — белый американец Рид Уайзман, пилот — темнокожий американец Виктор Гловер, два специалиста — женщина-американка Кристина Кох и иностранец, гражданин Канады Джереми Хансен. Кстати, Кох — мировая рекордсменка по непрерывному пребыванию женщины в космосе: 328 суток.

За время полета астронавтам пришлось дважды сталкиваться с различными проблемами, включая бытовые неудобства, — по причине обледенения системы ломался туалет. Экипаж был вынужден использовать складные системы для сбора жидкостей. При помощи специалистов центра эту проблему удалось исправить. Причем решающий вклад внесла единственная представительница прекрасного пола Кристина Кох, писала газета The New York Post.

Кроме того, на "Орионе" вскоре после старта прекратилась связь с Центром управления полетами — специалисты на Земле некоторое время не могли слышать астронавтов, рассказал на пресс-конференции глава NASA Джаред Айзекман. В то же время у членов экипажа со звуком все было нормально. Спустя некоторое время связь восстановилась. Айзекман предположил, что причиной сбоя послужила смена одного передатчика на другой. Кроме того, у одного из астронавтов вышел из строя личный компьютер, при этом остальные три устройства на корабле работали нормально.

Обратная сторона Луны

Этот полет является в первую очередь испытательным, сообщил amic.ru научный руководитель Института космической политики Иван Моисеев:

«Как известно, американцы готовят высадку пилотируемого космического аппарата на Луну. Предназначенный для этой цели корабль, а также ракетоноситель сейчас проходят испытания. В экспедиции есть научная составляющая, но она невелика. Радиацию измерят, оценят обстановку, запустят несколько малых спутников для исследований. Но главная составляющая — это именно испытания».

Главные научные исследования астронавты провели 6 апреля, когда "Орион" приблизился к Луне на минимальное расстояние, запланированное программой полета, заодно отдалившись от Земли на самое большое расстояние за всю историю космических путешествий — 370 тыс. км. А 4 апреля экипаж увидел обратную сторону небесного тела. Кристина Кох назвала это зрелище "потрясающим".

Научная программа включала проверку влияния повышенного уровня радиации и микрогравитации вдали от земной поверхности на здоровье человека, его общее самочувствие, активность, иммунную систему, сон. Также исследовалось воздействие полета на столь большом расстоянии от родной планеты на психику.

По схеме "Аполлона"

Если все испытания (включая работу бортовых систем) будут признаны успешными, через год планируется запуск аналогичного аппарата с лунным посадочным модулем, который облетит вокруг Земли, рассказывает Иван Моисеев:

«Если эта экспедиция также увенчается успехом, то уже в 2028 году американцы высадят человека на Луну. То есть они двигаются примерно по той же схеме, что действовали в свое время по программе "Аполлон" с первой высадкой человека на земной спутник. Сначала орбитальный полет, потом полет вокруг Земли со всей техникой. Затем еще один облет Луны без высадки, потом высадка. Здесь мы видим немножко сокращенный вариант, но в целом алгоритм тот же».

Как известно, программа "Аполлон" действовала в США в 1961–1975 годах. В ходе ее реализации было совершено шесть успешных пилотируемых экспедиций на Луну.

Впрочем, в настоящее время довольно широко распространена теория, что американцы на Луну не летали, а все высадки астронавтов были сняты в павильонах Голливуда. Эти теории широко распространились сразу после закрытия программы "Аполлон" и базировались на некоторых непростых деталях в изображениях пребывания человека на земном спутнике (например, на отбрасываемых тенях, развевающемся флаге и пр.), которые специалисты NASA либо не могли объяснить сразу, либо не делали этого вовсе.

Далеко ли нам до Луны?

Что касается нашей страны, то отправлять человека на Луну раньше 2031–2040 годов мы не планируем. После неудачной попытки посадить на земной спутник станцию "Луна-25" в российской лунной программе произошли корректировки — сдвинулись сроки и усилилась кооперация с Китаем. В конце текущего года должен быть представлен новый аппарат совместного производства "Луна-26", который намеревались запустить в 2026-2027 годах.

У России две проблемы — деньги и цели, замечает Иван Моисеев:

«Космические запуски — дело дорогое. Бюджет "Роскосмоса" намного уступает американским и китайским компаниям. К тому же у нас не ставятся задачи в космической отрасли. Выделяется бюджет, однако нет четко поставленных целей. Без этого двигаться вперед трудно».

Впрочем, это не означает, что наша страна устраняется от освоения ближнего и дальнего космоса. В рамках федерального проекта "Космическая наука" Россия займется созданием суверенных территорий на Луне, сообщил в своем выступлении на тематическом заседании президиума РАН, посвященного космическим исследованиям, академик Сергей Чернышев.

«Лунная программа позволит сохранить Россию в числе лидирующих космических держав, ведущих активное освоение Луны. Даст новые знания и технологии в исследованиях освоения Луны. И в конечном счете позволит выделить суверенные территории России на поверхности Луны», — рассказал Чернышов.

Он также пояснил, что наша лунная программа состоит из двух этапов. Первый включает освоение технологий, требуемых для высадки, а также исследований на лунной поверхности. В ходе второго предстоит создать "элементов лунных баз", применять "технологии отрыва" от мест посадок.

Чернышов не сообщил объем финансирования российской лунной программы, сообщив только объем средств, выделенных на нацпроект "Космос" в целом, — 4,4 трлн руб. до 2026 года.

Кроме того, российские специалисты создают уникальный космический буксир "Зевс" с ядерной энергоустановкой, который позволит осуществить не только полет на Луну, но и осваивать дальний космос. Это может дать и мощный источник энергии, и позволит перемещать грузы между орбитами, куда не могут долететь ракеты.

Лунная экономика

Причиной нынешнего "забега" на Луну стал интерес к ее ресурсам, сообщает американская газета The New York Times.

«Сейчас началась новая лунная гонка: США хотят вернуть людей на Луну к 2028 году, опередив Китай на два года. Но цели у них несколько иные... На лунных полюсах есть вода, застывшая в вечной тени кратеров», — пишет издание.

Кроме того, на земном спутнике есть запасы гелия-3, который также необходим для будущих полетов в дальний космос. Газета отмечает, что лед из кратеров способен снабдить будущие космические экспедиции питьевой водой, кислородом и топливом, а гелий-3 (редкий элемент на Земле, его стоимость составляет около 9 млн долларов за фунт) может стать основой будущего горючего для термоядерной энергетики. Наконец, обратная сторона Луны — прекрасное место для размещения постоянно работающего радиотелескопа, поскольку защищена от земных радиошумов.

В ближайшие десять лет Соединенные Штаты, согласно обновленной стратегии NASA, должны создать и обустроить базу у южного лунного полюса для перехода от коротких экспедиций к функционированию на Луне постоянной инфраструктуры, рассказывает The New York Times.

Космические прибыли бизнеса

Интересна политическая судьба программы "Артемида". В 2017 году, в свой первый президентский срок, Дональд Трамп подписал директиву NASA о возобновлении полетов на Луну и ее освоения. Этот проект поддержал Джо Байден, в годы правления которого состоялась миссия "Артемида-1" — беспилотный полет "Ориона" к земному спутнику (16 ноября — 11 декабря 2022 года).

Однако после возвращения в Белый дом Трамп неожиданно утратил интерес к лунной программе. Почти год NASA оставалось без администратора (руководителя). Более того, некоторые лица из окружения хозяина Белого дома уговаривали его срезать бюджет космического агентства. Только 18 декабря 2025 года руководящую должность получил Джаред Айзекман. И реализация проекта возобновилась.

Как полагают наблюдатели, решающее влияние на позицию Трампа оказало стремление Китая осуществить пилотируемый облет Луны, намеченный на 2028 год, после чего начнется подготовка к высадке тайконавтов на поверхность спутника Земли. Так что лунная программа США во многом зависит от перепадов настроения нынешнего президента.

Реализация будущих космических проектов будет происходить в тандеме государства и частных компаний, обращает внимание Иван Моисеев:

«Частному бизнесу нужна относительно быстрая отдача, поэтому миссии типа "Артемиды-2" ему невыгодны. А вот NASA это вполне потянет. Зато, скажем, компания Илона Маска SpaceX дает американцам сравнительно недорогие запуски. В свое время государство помогло ему поставить на ноги бизнес — теперь он снимает с него значительную долю нагрузки. Кстати, именно SpaceX делает ракету для следующей лунной экспедиции. Эта связка дает позитивный результат в лунной программе США».

Кроме того, активным развитием частной космонавтики в настоящее время занимается и Китай, продолжает Моисеев.