Разумеется, заготавливать автономные учреждения будут не любую, а лишь спелую и перестойную древесину

13 апреля 2026, 09:43, ИА Амител

Вырубка деревьев / Фото: сгенерировано нейросетью "Яндекс" / amic.ru

Алтайский парламент наконец добился успеха в начинании, стартовавшем еще шесть лет назад. Региональные КАУ (краевые автономные учреждения) уже в этом году получат дополнительный источник доходов в виде заготовки спелой и перестойной древесины. Об этом 10 апреля во время общения с журналистами рассказал председатель комитета АКЗС по аграрной политике, природопользованию и экологии Сергей Серов.

Как напомнил Серов, в АКЗС некогда уже давали право на заготовку древесины КАУ. Однако шесть лет назад прокуратура эту норму отменила из-за расхождений с федеральным законодательством.

«Шесть лет шли, упорно шли. И мы пришли», — удовлетворенно отметил Серов.

Возможной заготовку древесины КАУ сделали поправки в Лесной кодекс РФ, принятые Госдумой в декабре 2025 года. В силу они вступят 1 июля 2026 года.

Законодателям осталось разработать конкретный порядок заготовки древесины, так что полноценно действовать новая норма начнет, согласно прогнозам Серова, ближе к концу года.

Заготовка древесины КАУ позволит закрыть сразу несколько вопросов. В первую очередь, как пояснил Серов, она даст учреждениям дополнительное финансирование, которое пойдет на улучшение качества их работы: охраны, защиты и воспроизводства алтайских лесов. Кроме того, заготовка позволит частично удовлетворить потребность населения в доступной древесине.

Напомним, не так давно депутаты АКЗС навели порядок в правилах получения льготной древесины. Теперь получить лишнюю "порцию" не будет нельзя: в краевом законодательстве уточнили, что стройматериалы положены именно семье, а не ее отдельному члену. А погорельцам, получившим дерево для ремонта или стройки раньше очереди, придется становиться в нее заново.