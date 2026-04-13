"Шесть лет шли". Госдума разрешила краевым лесоводам заготовку древесины
Разумеется, заготавливать автономные учреждения будут не любую, а лишь спелую и перестойную древесину
13 апреля 2026, 09:43, ИА Амител
Алтайский парламент наконец добился успеха в начинании, стартовавшем еще шесть лет назад. Региональные КАУ (краевые автономные учреждения) уже в этом году получат дополнительный источник доходов в виде заготовки спелой и перестойной древесины. Об этом 10 апреля во время общения с журналистами рассказал председатель комитета АКЗС по аграрной политике, природопользованию и экологии Сергей Серов.
Как напомнил Серов, в АКЗС некогда уже давали право на заготовку древесины КАУ. Однако шесть лет назад прокуратура эту норму отменила из-за расхождений с федеральным законодательством.
«Шесть лет шли, упорно шли. И мы пришли», — удовлетворенно отметил Серов.
Возможной заготовку древесины КАУ сделали поправки в Лесной кодекс РФ, принятые Госдумой в декабре 2025 года. В силу они вступят 1 июля 2026 года.
Законодателям осталось разработать конкретный порядок заготовки древесины, так что полноценно действовать новая норма начнет, согласно прогнозам Серова, ближе к концу года.
Заготовка древесины КАУ позволит закрыть сразу несколько вопросов. В первую очередь, как пояснил Серов, она даст учреждениям дополнительное финансирование, которое пойдет на улучшение качества их работы: охраны, защиты и воспроизводства алтайских лесов. Кроме того, заготовка позволит частично удовлетворить потребность населения в доступной древесине.
Напомним, не так давно депутаты АКЗС навели порядок в правилах получения льготной древесины. Теперь получить лишнюю "порцию" не будет нельзя: в краевом законодательстве уточнили, что стройматериалы положены именно семье, а не ее отдельному члену. А погорельцам, получившим дерево для ремонта или стройки раньше очереди, придется становиться в нее заново.
09:50:16 13-04-2026
Бурелом бы убрали, сколько лет валяется, наполовину сгнил уже. Воистину, ни себе ни людям.(
09:56:08 13-04-2026
ВВП (09:50:16 13-04-2026) в виде заготовки спелой и перестойной древесины---- Буре... наверное можно. а зачем?
14:45:08 13-04-2026
ВВП (09:50:16 13-04-2026) в виде заготовки спелой и перестойной древесины---- Буре... Ну вот теперь и уберут. До этого Москва не разрешала.
09:57:28 13-04-2026
Значит будут резать еще больше. В Павловске до сих пор колонны лесовозов везут лес. Похоже стараются пока у населеня внимание отвлечено на СВО надо по максимуму забрать древесины. А то после вдруг не получится.
10:06:01 13-04-2026
Ну вот и пришел полный п....ц уникальному реликтовому ленточному бору, символу и гордости Алтайского края, который пока еще виден из космоса. Коррумпированные, продажные, переобувшиеся...
10:59:19 13-04-2026
Леший (10:06:01 13-04-2026) Ну вот и пришел полный п....ц уникальному реликтовому ленточ... Капитализм. Что хорошо "бизнесу", плохо людям. Хорошо людям, плохо "бизнесу". Про павловский лес можно забыть. Одни опушки остались. Их пройдёшь и можно песню петь. "Степь да степь кругом" От чиновников и порубщиков только и слышно, как он весь погнил и перестоял.
14:02:14 13-04-2026
Гость (10:59:19 13-04-2026) Капитализм. Что хорошо "бизнесу", плохо людям. Хорошо людям,... АлтайЛес, флагман.
11:03:58 13-04-2026
Это уничтожение лесов, животных ...всё хапуги и спекулянты не на наедятся...
20:09:23 13-04-2026
Нет никаких "спелых и перестойных". Эти "перестойные" ещё вас перестоят. Забирают самые хорошие деревья,а чахлые и буреломные стоят. Прорехи затягиваются клёном ясенелистным который не травит никто