Четверо пострадавших. На трассе Барнаул — Павловск случилось жесткое ДТП

Водитель иномарки выехал на встречную полосу, чем и спровоцировал аварию

13 апреля 2026, 09:27, ИА Амител

Место происшествия / Фото: vk.com/overhear_brn22

12 апреля на трассе Барнаул — Павловск произошло ДТП из‑за неудачного маневра 37-летнего водителя автомобиля Kia Rio. При попытке обгона он столкнулся с Nissan Vanette.

По информации пресс‑службы ГУ МВД России по Алтайскому краю, "Ниссаном" управлял водитель 1989 года рождения — он двигался в попутном направлении.

«В результате ДТП пострадали четыре человека: водитель и трое пассажиров автомобиля "Ниссан". Всех пострадавших госпитализировали», — говорится в сообщении ведомства.

Ранее сообщалось, что погибшая в жуткой аварии жительница Бийска была беременна. Трагическое ДТП произошло утром 7 апреля на улице Дубильной.