Предпринимателей Алтайского края приглашают на губернаторскую программу

Программа для руководителей и сотрудников малых и средних предприятий региона поможет адаптировать бизнес к экономическим вызовам

13 апреля 2026, 11:05, ИА Амител

Участники губернаторской программы / Фото: Центр "Мой бизнес" Алтайского края

Управление Алтайского края по развитию предпринимательства и рыночной инфраструктуры и центр "Мой бизнес" запускают новый набор на Губернаторскую программу подготовки кадров для малых и средних предприятий. Обучение пройдет с 18 мая по 6 июня 2026 года в Алтайском филиале РАНХиГС.

Что будет на обучении?

В 2026 году обучение посвятят теме "Управление бизнесом в условиях экономической нестабильности" (72 часа). Участники получат системное понимание влияния макроэкономических факторов, научатся трансформировать бизнес-модели, осваивать антикризисный учет, управление ликвидностью, юридическую безопасность и антикризисный маркетинг. Курс включает теорию, бизнес-кейсы и практические игры.

Программа уже доказала эффективность на практике. Например, предприниматель Роман Кузнецов, производящий металлические изделия для туризма и дома, реализует продукцию через маркетплейсы в России, Казахстане, Беларуси и Армении — около тысячи изделий в месяц. После обучения он оптимизировал расходы, приобрел новое оборудование и расширил рынки сбыта. Теперь Роман Кузнецов активно развивает офлайн-рынок Алтайского края, применяя полученные знания по маркетингу.

«Губернаторская программа подготовки кадров — один из инструментов поддержки предпринимателей в Алтайском крае. Она призвана усилить бизнес, дать ему практические инструменты для работы в любых экономических условиях. Мы видим на примере Романа Кузнецова и многих других выпускников, что полученные знания напрямую влияют на рост выручки, расширение рынков и модернизацию производства», — отметила начальник управления края по развитию предпринимательства и рыночной инфраструктуры, председатель общественного совета федерального партпроекта "Предпринимательство" партии "Единая Россия" Елена Абдулаева.

И пригласила предпринимателей края учиться, развивать навыки и внедрять новые знания в свое дело.

Как подать заявку?

Зарегистрироваться можно на сайте губернаторскаяпрограмма.мойбизнес22.рф. Участие бесплатное, количество мест ограничено.

Заявки принимают от руководителей и сотрудников субъектов МСП Алтайского края, не участвовавших в программе в 2025 году. Приоритет отдают производственникам и владельцам предприятий общественного питания.

Подробнее по телефону 8-800-222-83-22.

Программу реализуют в рамках национального проекта "Эффективная и конкурентная экономика".