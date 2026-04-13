После замедления Telegram россияне массово перешли на мессенджеры BiP, KakaoTalk и WeChat
Лидером роста стал турецкий BiP — плюс 105%, до 1,68 миллиона пользователей
13 апреля 2026, 10:51, ИА Амител
После того как в России замедлилась работа мессенджера Telegram, пользователи стали активнее переходить на азиатские аналоги — в марте их аудитория в среднем выросла почти на 60%, сообщает "Коммерсантъ" со ссылкой на данные МТС AdTech.
Больше всего пользователей привлек турецкий мессенджер BiP. Его аудитория увеличилась на 105% и достигла 1,68 миллиона человек. Корейский KakaoTalk показал рост на 82% (до 436 тысяч пользователей), а китайский WeChat — на 15% (до 1,15 миллиона пользователей).
По словам менеджера Servicepipe Ивана Горячева, популярность азиатских мессенджеров объясняется минималистичным интерфейсом и низким расходом трафика.
«Рекордные темпы роста продемонстрировало отечественное "зеркало" Telegram — приложение Telega: число его пользователей возросло на 160% и приблизилось к 7,5 миллиона человек. Однако уже 9 апреля это приложение исчезло из App Store. Помимо этого, Telegram ввел новое предупреждение. Теперь сервис помечает профили, которые используют сторонние клиенты, и уведомляет о возможном снижении защищенности переписки», — говорится в публикации.
По словам ведущего аналитика центра мониторинга киберугроз "Спикател" Алексея Козлова, Telegram по‑прежнему остается ключевым информационным хабом — именно за новостями пользователи чаще всего заходят в этот мессенджер.
При этом общая аудитория самого Telegram сократилась незначительно: всего на 1,5%, до 102 миллионов пользователей. Ранее сообщалось, что в российском Max обнаружили более 200 уязвимостей, в том числе — доступ к чужим данным.
11:18:47 13-04-2026
Благодаря нашей власти россияне будут хорошо разбираться в мессенджерах разных стран и ВПН.😁
11:35:48 13-04-2026
Надо перерыть все дороги - ходить пешком полезно.
Лифты отключить.
11:39:43 13-04-2026
А эти россияне с нами сейчас здесь, в одной комнате?) Нет, пока было куда переходить с того же вотсаппа, все как-то плавно перетекли в Телеграм. Но с него уже бежать особо и некуда, все замены приведут к потере контактов и социальных связей. Так что выбор-то очевиден.
09:17:30 14-04-2026
Гость (11:39:43 13-04-2026) А эти россияне с нами сейчас здесь, в одной комнате?) Нет, п... В ТОЧКУ!!!
ОНИ трусятся до дрожжи в коленках если люди объединятся
11:50:06 13-04-2026
Вичат на российские номера не регится. Сервис есть-разовые смс...
13:39:50 13-04-2026
Гость (11:50:06 13-04-2026) Вичат на российские номера не регится. Сервис есть-разовые с... Прекрасно регится
12:39:24 13-04-2026
[После того как в России замедлилась работа мессенджера Telegram, пользователи стали активнее переходить на азиатские аналоги..]
Работа для Роскомпозора никогда не иссякнет..
12:41:58 13-04-2026
Хотел какао зарегистрировать, не получилось, просит корейский номер телефона. Или я тупой.
13:46:50 13-04-2026
дебилы...