После замедления Telegram россияне массово перешли на мессенджеры BiP, KakaoTalk и WeChat

13 апреля 2026, 10:51, ИА Амител

После того как в России замедлилась работа мессенджера Telegram, пользователи стали активнее переходить на азиатские аналоги — в марте их аудитория в среднем выросла почти на 60%, сообщает "Коммерсантъ" со ссылкой на данные МТС AdTech.

Больше всего пользователей привлек турецкий мессенджер BiP. Его аудитория увеличилась на 105% и достигла 1,68 миллиона человек. Корейский KakaoTalk показал рост на 82% (до 436 тысяч пользователей), а китайский WeChat — на 15% (до 1,15 миллиона пользователей).

По словам менеджера Servicepipe Ивана Горячева, популярность азиатских мессенджеров объясняется минималистичным интерфейсом и низким расходом трафика.

«Рекордные темпы роста продемонстрировало отечественное "зеркало" Telegram — приложение Telega: число его пользователей возросло на 160% и приблизилось к 7,5 миллиона человек. Однако уже 9 апреля это приложение исчезло из App Store. Помимо этого, Telegram ввел новое предупреждение. Теперь сервис помечает профили, которые используют сторонние клиенты, и уведомляет о возможном снижении защищенности переписки», — говорится в публикации.

По словам ведущего аналитика центра мониторинга киберугроз "Спикател" Алексея Козлова, Telegram по‑прежнему остается ключевым информационным хабом — именно за новостями пользователи чаще всего заходят в этот мессенджер.

При этом общая аудитория самого Telegram сократилась незначительно: всего на 1,5%, до 102 миллионов пользователей. Ранее сообщалось, что в российском Max обнаружили более 200 уязвимостей, в том числе — доступ к чужим данным.