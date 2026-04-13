После замедления Telegram россияне массово перешли на мессенджеры BiP, KakaoTalk и WeChat

Лидером роста стал турецкий BiP — плюс 105%, до 1,68 миллиона пользователей

13 апреля 2026, 10:51, ИА Амител

Мессенджер, телефон / Сгенерировано ИИ Midjourney / amic.ru
После того как в России замедлилась работа мессенджера Telegram, пользователи стали активнее переходить на азиатские аналоги — в марте их аудитория в среднем выросла почти на 60%, сообщает "Коммерсантъ" со ссылкой на данные МТС AdTech.

Больше всего пользователей привлек турецкий мессенджер BiP. Его аудитория увеличилась на 105% и достигла 1,68 миллиона человек. Корейский KakaoTalk показал рост на 82% (до 436 тысяч пользователей), а китайский WeChat — на 15% (до 1,15 миллиона пользователей).

По словам менеджера Servicepipe Ивана Горячева, популярность азиатских мессенджеров объясняется минималистичным интерфейсом и низким расходом трафика.

«Рекордные темпы роста продемонстрировало отечественное "зеркало" Telegram — приложение Telega: число его пользователей возросло на 160% и приблизилось к 7,5 миллиона человек. Однако уже 9 апреля это приложение исчезло из App Store. Помимо этого, Telegram ввел новое предупреждение. Теперь сервис помечает профили, которые используют сторонние клиенты, и уведомляет о возможном снижении защищенности переписки», — говорится в публикации.

По словам ведущего аналитика центра мониторинга киберугроз "Спикател" Алексея Козлова, Telegram по‑прежнему остается ключевым информационным хабом — именно за новостями пользователи чаще всего заходят в этот мессенджер.

При этом общая аудитория самого Telegram сократилась незначительно: всего на 1,5%, до 102 миллионов пользователей. Ранее сообщалось, что в российском Max обнаружили более 200 уязвимостей, в том числе — доступ к чужим данным.

Фото: официальный телеграм-канал Павла Дурова / t.me/durov

Дуров призвал россиян обновить Telegram, чтобы "оставаться на связи, несмотря на запрет"

По словам бизнесмена, благодаря "цифровому сопротивлению" мессенджер стабильно используют в России
Комментарии 9

Гость

11:18:47 13-04-2026

Благодаря нашей власти россияне будут хорошо разбираться в мессенджерах разных стран и ВПН.😁

Вежливый Человек

11:35:48 13-04-2026

Надо перерыть все дороги - ходить пешком полезно.
Лифты отключить.

Гость

11:39:43 13-04-2026

А эти россияне с нами сейчас здесь, в одной комнате?) Нет, пока было куда переходить с того же вотсаппа, все как-то плавно перетекли в Телеграм. Но с него уже бежать особо и некуда, все замены приведут к потере контактов и социальных связей. Так что выбор-то очевиден.

Гость

09:17:30 14-04-2026

Гость (11:39:43 13-04-2026) А эти россияне с нами сейчас здесь, в одной комнате?) Нет, п... В ТОЧКУ!!!
ОНИ трусятся до дрожжи в коленках если люди объединятся

Гость

11:50:06 13-04-2026

Вичат на российские номера не регится. Сервис есть-разовые смс...

Гость

13:39:50 13-04-2026

Гость (11:50:06 13-04-2026) Вичат на российские номера не регится. Сервис есть-разовые с... Прекрасно регится

Мимопроходящий

12:39:24 13-04-2026

[После того как в России замедлилась работа мессенджера Telegram, пользователи стали активнее переходить на азиатские аналоги..]
Работа для Роскомпозора никогда не иссякнет..

Гость

12:41:58 13-04-2026

Хотел какао зарегистрировать, не получилось, просит корейский номер телефона. Или я тупой.

Гость

13:46:50 13-04-2026

дебилы...

