Россиянин через суд делит с бывшей женой детский комод и морозилку
13 апреля 2026, 10:16, ИА Амител
В Оренбурге разгорелся необычный семейный конфликт после развода: мужчина предъявил бывшей жене счет за детскую мебель и морозильную камеру. Подробности истории раскрыл телеграм‑канал Baza.
Алексей и Марина заключили брак в 2022 году, вскоре у них родился сын. Однако семейная жизнь быстро осложнилась, в том числе из‑за совместного проживания с матерью мужа. В итоге Марина с ребенком была вынуждена покинуть дом, который Алексей приобрел еще до вступления в брак.
Когда женщина попыталась забрать вещи малыша, экс‑супруг и его мать выдвинули условие: сначала компенсация. За детский комод потребовали 18,5 тысячи рублей, за морозильную камеру — почти 10 тысяч рублей. Без оплаты отдавать имущество отказались.
«Ситуация дошла до суда. Марина подала иск о взыскании алиментов, а в ответ получила встречное требование о компенсации за бытовую утварь. Теперь суду предстоит разобраться в споре и принять решение. Ситуацию еще более неоднозначной делает тот факт, что Алексей заранее подготовил документы о якобы уже произведенных выплатах на ребенка. Из‑за этого официальный размер алиментов сейчас составляет всего около 4500 рублей», — говорится в публикации.
Марина продолжает отстаивать свои права: она добивается справедливого размера алиментов и просит передать детскую мебель безвозмездно, чтобы обеспечить сыну достойные условия жизни.
В то же время ее бывший муж сосредоточен на возврате средств, которые он считает "инвестициями" в бытовую технику.
11:10:01 13-04-2026
хорошо бы чтобы гены отца сыну не передались....
11:12:04 13-04-2026
без комода и морозилки можно воспитать
11:28:38 13-04-2026
Как хорошо они подходят друг другу, вот я бы никогда не пошла в суд ради морозилки и детского комода, подарила бы нищему.
11:44:10 13-04-2026
Гость (11:28:38 13-04-2026) Как хорошо они подходят друг другу, вот я бы никогда не пошл... Правильно. Отжала квартиру, машину и гараж. Чего уж мелочиться ради комода и морозилки.
13:00:10 13-04-2026
Гость (11:44:10 13-04-2026) Правильно. Отжала квартиру, машину и гараж. Чего уж мелочить... Чукча не читатель, квартира им была приобретена до брака, она не делится, остаётся ему, а про машину вы сами придумали, бурная у вас фантазия.
12:08:15 13-04-2026
Гость (11:28:38 13-04-2026) Как хорошо они подходят друг другу, вот я бы никогда не пошл... Согласна. Пара была идеальная))
11:37:49 13-04-2026
Сначала рожают от козлов потом по судам бегают.
14:24:07 13-04-2026
Гость (11:37:49 13-04-2026) Сначала рожают от козлов потом по судам бегают.... Так это еще и не его ребенок?! 😄😆😅
12:13:37 13-04-2026
Тут у козла ещё и мамаша козлина.
13:54:58 13-04-2026
ой, вспомнила историю 30-летней давности, тогда правда жили гораздо скромнее, чайник с плитой у меня отбирал с мамашей своей)))
16:58:52 13-04-2026
Ну чайник тогда круто было. Вроде на поле чудес даже разыгрывали.