Россиянин через суд делит с бывшей женой детский комод и морозилку

Житель Оренбурга выставил за дверь дома женщину вместе с маленьким ребенком

13 апреля 2026, 10:16, ИА Амител

Развод, раздел имущества / Изображение сгенерировано с помощью нейросети DALL-E / amic.ru

В Оренбурге разгорелся необычный семейный конфликт после развода: мужчина предъявил бывшей жене счет за детскую мебель и морозильную камеру. Подробности истории раскрыл телеграм‑канал Baza.

Алексей и Марина заключили брак в 2022 году, вскоре у них родился сын. Однако семейная жизнь быстро осложнилась, в том числе из‑за совместного проживания с матерью мужа. В итоге Марина с ребенком была вынуждена покинуть дом, который Алексей приобрел еще до вступления в брак.

Когда женщина попыталась забрать вещи малыша, экс‑супруг и его мать выдвинули условие: сначала компенсация. За детский комод потребовали 18,5 тысячи рублей, за морозильную камеру — почти 10 тысяч рублей. Без оплаты отдавать имущество отказались.

«Ситуация дошла до суда. Марина подала иск о взыскании алиментов, а в ответ получила встречное требование о компенсации за бытовую утварь. Теперь суду предстоит разобраться в споре и принять решение. Ситуацию еще более неоднозначной делает тот факт, что Алексей заранее подготовил документы о якобы уже произведенных выплатах на ребенка. Из‑за этого официальный размер алиментов сейчас составляет всего около 4500 рублей», — говорится в публикации.

Марина продолжает отстаивать свои права: она добивается справедливого размера алиментов и просит передать детскую мебель безвозмездно, чтобы обеспечить сыну достойные условия жизни.

В то же время ее бывший муж сосредоточен на возврате средств, которые он считает "инвестициями" в бытовую технику.