Виталий Милонов назвал "злом" автоматы с игрушками в торговых центрах
По мнению депутата Госдумы, наличие подобных автоматов в ТЦ может нарушать запрет на деятельность казино в России
10 апреля 2026, 13:02, ИА Амител
Зампред комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Виталий Милонов сообщил РИА Новости, что намерен обратиться в МВД России для проверки законности размещения игровых автоматов с игрушками и гаджетами в торговых центрах.
По словам Милонова, сложно объяснять детям, что игровые автоматы — это зло, когда такие устройства есть практически в каждом ТЦ: их можно встретить на фудкорте или в детской зоне.
Парламентарий считает, что наличие подобных автоматов в торговых центрах может нарушать запрет на деятельность казино в России.
Недавно стало известно, что перечень игрушек для детсадов начнут использовать в России с нового учебного года. В основе "будут традиционные образы, на которых воспитывались несколько поколений", уточнил министр просвещения.
13:06:26 10-04-2026
Ну хоть в чём то он,реально,прав. Детей до истерики доводят. А выиграть игрушку практически невозможно. Лучше в тире стрелять. Там честнее.
13:16:38 10-04-2026
злой ты.. Виталька
13:23:07 10-04-2026
С игрушками? Там ещё на деньги есть. Где нужно «угадать» какая ячейка откроется. В этих автоматах установлены генераторы «случайных» чисел. А значит это азартные игры. Пожалуй, соглашусь с ним, как бы плохо я к нему не относился
14:20:20 10-04-2026
Ваня (13:23:07 10-04-2026) С игрушками? Там ещё на деньги есть. Где нужно «угадать» как... Вы просто его готовить не умеете
14:35:46 10-04-2026
Пфф, просто нужно разрешать детям играть только на свои деньги. Пару раз спустит все свои карманные деньги и поймет, что это лохотрон. Этот кстати замечательная прививка от лудомании во взрослом возрасте.