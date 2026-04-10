Виталий Милонов назвал "злом" автоматы с игрушками в торговых центрах

По мнению депутата Госдумы, наличие подобных автоматов в ТЦ может нарушать запрет на деятельность казино в России

10 апреля 2026, 13:02, ИА Амител

Автомат с игрушками / Фото: сгенерировано ИИ "Яндекс" / amic.ru

Зампред комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Виталий Милонов сообщил РИА Новости, что намерен обратиться в МВД России для проверки законности размещения игровых автоматов с игрушками и гаджетами в торговых центрах.

По словам Милонова, сложно объяснять детям, что игровые автоматы — это зло, когда такие устройства есть практически в каждом ТЦ: их можно встретить на фудкорте или в детской зоне.

Парламентарий считает, что наличие подобных автоматов в торговых центрах может нарушать запрет на деятельность казино в России.

Недавно стало известно, что перечень игрушек для детсадов начнут использовать в России с нового учебного года. В основе "будут традиционные образы, на которых воспитывались несколько поколений", уточнил министр просвещения.