В барнаульском зоопарке показали заботливого папу-леопарда с очаровательным котенком
Такое неестественное с точки зрения природы отношение к потомству для Маврика не редкость
10 марта 2026, 15:33, ИА Амител
В барнаульском зоопарке рассказали о необычном поведении одного из своих обитателей — леопарда по кличке Маврик. Сотрудники учреждения назвали его "самым заботливым папой".
Как сообщили в телеграм-канале зоопарка, хищник активно участвует в жизни своего потомства. Он спит рядом с детенышами, гуляет и играет с ними, а маленькие леопарды с удовольствием проводят время с отцом.
Котенок появился у пары леопардов — Маврика и Сильвы — 1 января. Этот малыш стал первым пополнением барнаульского зоопарка в нынешнем году. В зоопарке отмечают, что заботливое отношение к потомству для Маврика не редкость — ранее он уже проявлял себя как внимательный и терпеливый отец для своих котят.
16:32:25 10-03-2026
Какой пятнистик - милашка!
И папаша красавчик!
17:35:05 10-03-2026
отец года)))
07:48:02 11-03-2026
Реально чудо
08:47:40 11-03-2026
Красивые кошки. Вроде маленький, а взгляд хищника.
11:52:52 11-03-2026
тесная клетка, нужно увеличить её в 3 раза как минимум и поставить там разные препятствия - деревья, горки, чтобы леопард двигался больше
14:34:06 11-03-2026
гость (11:52:52 11-03-2026) тесная клетка, нужно увеличить её в 3 раза как минимум и пос... И тебя запустить чтобы зверь поохотился.)))
10:54:18 16-03-2026
Маврик такой пусечка и невероятный красавчик!
11:38:33 16-03-2026
гость (11:52:52 11-03-2026) тесная клетка, нужно увеличить её в 3 раза как минимум и пос... думаешь, если в естественных условиях, антилопы будут подъезжать к леопардам на блюде, то они будут бегать? ага, щас))
да и была бы у них возможность огородить свою территорию чугунным забором до неба, чтобы соперники за питание и враги туда не проникли, они это сделали бы быстрее, чем в Китае мосты строят. учи матчасть.