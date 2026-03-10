В барнаульском зоопарке показали заботливого папу-леопарда с очаровательным котенком

Такое неестественное с точки зрения природы отношение к потомству для Маврика не редкость

10 марта 2026, 15:33, ИА Амител

Фото: барнаульский зоопарк

В барнаульском зоопарке рассказали о необычном поведении одного из своих обитателей — леопарда по кличке Маврик. Сотрудники учреждения назвали его "самым заботливым папой".

Как сообщили в телеграм-канале зоопарка, хищник активно участвует в жизни своего потомства. Он спит рядом с детенышами, гуляет и играет с ними, а маленькие леопарды с удовольствием проводят время с отцом.

Котенок появился у пары леопардов — Маврика и Сильвы — 1 января. Этот малыш стал первым пополнением барнаульского зоопарка в нынешнем году. В зоопарке отмечают, что заботливое отношение к потомству для Маврика не редкость — ранее он уже проявлял себя как внимательный и терпеливый отец для своих котят.

