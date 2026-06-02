Мозг легендарного хоккеиста Лемье передали ученым для исследований

Клод Лемье совершил суицид в 60 лет

02 июня 2026, 10:55, ИА Амител

Мозг / Изображение сгенерировано "Шедеврум" от ИИ YandexART / amic.ru

Легендарный хоккеист Клод Лемье скончался на 61-м году жизни. Тело спортсмена нашел его сын в складском помещении семейного мебельного магазина. Позже стало известно, что Клод Лемье покончил с собой. Информацию о смерти хоккеиста подтвердила Ассоциация ветеранов НХЛ, пишет Starhit.ru.

Клод Лемье — канадский хоккеист, правый нападающий, известный как один из самых ярких и противоречивых игроков в истории НХЛ. Он скончался 28 мая 2026 года в возрасте 60 лет. Во время матчей часто вступал в конфликты с соперниками, провоцировал столкновения. Был известный эпизод, когда на льду он укусил Джима Пеплински.Поклонники спортсмена выразили соболезнования его семье. В стороне не остался и Дональд Трамп.

«Ушел из жизни Клод Лемье — настоящая легенда хоккея и один из самых ярых бойцов, которых когда-либо видел этот вид спорта. Клод был другом нашей семьи и большим сторонником Трампа. Он выиграл четыре Кубка Стэнли в составе трех разных команд — "Монреаля", "Нью-Джерси" и "Колорадо". Его 80 голов в плей-офф за всю карьеру ставят его в один ряд с величайшими игроками всех времен», — писал президент США.

После смерти хоккеиста его семья решила передать мозг мужчины в университетский центр по изучению хронической травматической энцефалопатии — нейродегенеративного заболевания, которое связывают с повторяющимися травмами головы. Ученые получили разрешение на публикацию результатов исследований.