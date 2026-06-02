Мозг легендарного хоккеиста Лемье передали ученым для исследований
Клод Лемье совершил суицид в 60 лет
02 июня 2026, 10:55, ИА Амител
Легендарный хоккеист Клод Лемье скончался на 61-м году жизни. Тело спортсмена нашел его сын в складском помещении семейного мебельного магазина. Позже стало известно, что Клод Лемье покончил с собой. Информацию о смерти хоккеиста подтвердила Ассоциация ветеранов НХЛ, пишет Starhit.ru.
Клод Лемье — канадский хоккеист, правый нападающий, известный как один из самых ярких и противоречивых игроков в истории НХЛ. Он скончался 28 мая 2026 года в возрасте 60 лет. Во время матчей часто вступал в конфликты с соперниками, провоцировал столкновения. Был известный эпизод, когда на льду он укусил Джима Пеплински.Поклонники спортсмена выразили соболезнования его семье. В стороне не остался и Дональд Трамп.
«Ушел из жизни Клод Лемье — настоящая легенда хоккея и один из самых ярых бойцов, которых когда-либо видел этот вид спорта. Клод был другом нашей семьи и большим сторонником Трампа. Он выиграл четыре Кубка Стэнли в составе трех разных команд — "Монреаля", "Нью-Джерси" и "Колорадо". Его 80 голов в плей-офф за всю карьеру ставят его в один ряд с величайшими игроками всех времен», — писал президент США.
После смерти хоккеиста его семья решила передать мозг мужчины в университетский центр по изучению хронической травматической энцефалопатии — нейродегенеративного заболевания, которое связывают с повторяющимися травмами головы. Ученые получили разрешение на публикацию результатов исследований.
«Клод посвятил свою карьеру после окончания выступлений помощи следующему поколению, он работал агентом. Позволив связать его имя с этим исследованием, мы надеемся, что его жизнь сможет внести вклад в большее понимание, более честные разговоры и лучшую защиту спортсменов и семей в ближайшие годы», — передает заявление семьи Associated Press.
10:58:13 02-06-2026
даже не похоронили по человечески.
13:47:59 02-06-2026
Musik (10:58:13 02-06-2026) даже не похоронили по человечески.... по человечески-это лежать в ящике и гнить?
11:52:52 02-06-2026
Может это и не правильно, но в спомнилась песенка Винни-Пуха " В голове моей....."
12:07:11 02-06-2026
Ну семейка... он сам давал согласие на это?!
13:46:29 02-06-2026
Гость (12:07:11 02-06-2026) Ну семейка... он сам давал согласие на это?! ... читай внимательно.
,, семейка".
13:52:28 02-06-2026
настоящий тафгай.
18:10:52 02-06-2026
Ничего святого!😡
19:35:01 02-06-2026
для исследования необходимо использовать ИИ )