Умер чемпион мира по хоккею Александр Филиппов

Легендарный защитник московского "Динамо" и сборной СССР скончался на 76-м году жизни

13 февраля 2026, 16:46, ИА Амител

Хоккейный мир понес тяжелую утрату. В возрасте 75 лет ушел из жизни бывший защитник московского "Динамо" и сборной СССР Александр Филиппов. Об этом сообщила пресс-служба столичного клуба.

«Хоккейный клуб "Динамо" Москва выражает искренние соболезнования родным и близким Александра Николаевича», — говорится в заявлении.

Филиппов защищал "Динамо" с 1971 по 1981 год, проведя 279 матчей. В составе москвичей он пять раз становился серебряным призером чемпионата СССР и трижды — бронзовым. Вершиной его игровой карьеры стал 1975 год: тогда Филиппов завоевал золото чемпионата мира и первенства Европы, а также участвовал во второй суперсерии со сборной Канады.

За выдающиеся заслуги Александр Николаевич был введен в Зал славы "Динамо".

После завершения карьеры Филиппов остался в хоккее — уже в роли тренера. Именно он стал крестным отцом и первым наставником юного Александра Овечкина. Впоследствии Овечкин вырос в капитана "Вашингтон Кэпиталз" и трехкратного чемпиона мира в составе сборной России.