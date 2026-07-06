В Омской области закрыли воздушное пространство

06 июля 2026, 19:50, ИА Амител

Самолет / Фото: amic.ru

Самолет рейса Барнаул — Екатеринбург вынужденно приземлился в Омске. Информацию об этом указали на онлайн-табло аэропорта столицы Урала.

Примерно за полчаса до посадки небо над Екатеринбургом временно закрыли, рассказала "Катуни 24" одна из пассажирок. Борт перенаправили в Тюмень, однако и там воздушное пространство оказалось недоступно. В итоге лайнер приземлился в Омске.

По словам очевидицы, пассажирам оперативно раздали питьевую воду и горячее питание.

Сейчас аэропорт в Екатеринбурге снова открыт, но теперь полеты самолетов из-за беспилотной опасности ограничили в Омске. Люди ожидают разрешения на вылет.