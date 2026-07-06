В Омской области впервые закрыли воздушное пространство из-за беспилотной опасности
Некоторые самолеты отправились на запасные аэродромы
06 июля 2026, 19:19, ИА Амител
Самолет взлетает / Фото: amic.ru
В Омской области впервые закрыли воздушное пространство из-за беспилотной опасности, сообщили в пресс-службе аэропорта Омска.
Прием и вылет воздушных судов временно ограничили.
На запасной аэродром отправили самолеты, которые выполняли рейсы:
- ️Сургут — Новосибирск (Толмачево);
- Санкт-Петербург (Пулково) — Сургут;
- ️Москва (Шереметьево) — Новосибирск (Толмачево);
- ️Ташкент — Астана (Нур-Султан).
После снятия ограничений самолеты вернутся в Омск, а время обратного рейса актуализируют. Информация будет появляться на сайте aeroomsk.ru и на электронных табло в аэровокзале.
Расстояние от Омска до границы с Украиной — 2,5 тыс. км.
20:47:22 06-07-2026
Плохо.
08:07:49 07-07-2026
Гость (20:47:22 06-07-2026) Плохо. ... Это не плохо - это ненормально!
21:24:55 06-07-2026
а зачем нам знать сколько от границ до границ ? уже видели че там происходит ?