Некоторые самолеты отправились на запасные аэродромы

06 июля 2026, 19:19, ИА Амител

Самолет взлетает / Фото: amic.ru

В Омской области впервые закрыли воздушное пространство из-за беспилотной опасности, сообщили в пресс-службе аэропорта Омска.

Прием и вылет воздушных судов временно ограничили.

На запасной аэродром отправили самолеты, которые выполняли рейсы:

️Сургут — Новосибирск (Толмачево);

Санкт-Петербург (Пулково) — Сургут;

️Москва (Шереметьево) — Новосибирск (Толмачево);

️Ташкент — Астана (Нур-Султан).

После снятия ограничений самолеты вернутся в Омск, а время обратного рейса актуализируют. Информация будет появляться на сайте aeroomsk.ru и на электронных табло в аэровокзале.

Расстояние от Омска до границы с Украиной — 2,5 тыс. км.