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В Омской области впервые закрыли воздушное пространство из-за беспилотной опасности

Некоторые самолеты отправились на запасные аэродромы

06 июля 2026, 19:19, ИА Амител

Самолет взлетает / Фото: amic.ru
Самолет взлетает / Фото: amic.ru

В Омской области впервые закрыли воздушное пространство из-за беспилотной опасности, сообщили в пресс-службе аэропорта Омска. 

Прием и вылет воздушных судов временно ограничили. 

На запасной аэродром отправили самолеты, которые выполняли рейсы: 

  • ️Сургут — Новосибирск (Толмачево);
  • Санкт-Петербург (Пулково)  — Сургут;
  • ️Москва (Шереметьево) — Новосибирск (Толмачево);
  • ️Ташкент — Астана (Нур-Султан). 

После снятия ограничений самолеты вернутся в Омск, а время обратного рейса актуализируют. Информация будет появляться на сайте aeroomsk.ru и на электронных табло в аэровокзале.

Расстояние от Омска до границы с Украиной — 2,5 тыс. км. 

СВО Аэропорт омская область самолёт Беспилотники
       

Комментарии 3

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Гость

20:47:22 06-07-2026

Плохо.

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Гость

08:07:49 07-07-2026

Гость (20:47:22 06-07-2026) Плохо. ... Это не плохо - это ненормально!

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Гость

21:24:55 06-07-2026

а зачем нам знать сколько от границ до границ ? уже видели че там происходит ?

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