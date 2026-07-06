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Барнаульцы устроили заплыв на улицах города после летнего ливня. Фото и видео

Из-за потоков воды закрывали движение на некоторых участках

06 июля 2026, 20:45, ИА Амител

Последствия летнего ливня в Барнауле / Фото: скриншот видео

Барнаул накрыл мощный июльский ливень спустя несколько дней зноя. 

Уровень воды на проезжей части достигает щиколоток, людям приходится проходить "аквакросс", чтобы перебраться через дорогу. А некоторые решили сэкономить деньги на поездку до городского пляжа и искупаться у своего дома. 

Машины на проезжей части почти "плывут" из-за затопленных дорог. 

Из-за потоков воды на некоторых участках в городе закрывали движение, но сейчас его уже восстановили. 

 

Барнаул дожди
       

Комментарии 11

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Гость

20:48:42 06-07-2026

Пора привыкнуть.

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найди отличия.

20:51:33 06-07-2026

в первый раз в потоп на Попова было смешно.

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Мусик

21:24:06 06-07-2026

Дождь чистит город - чистит воздух от копоти машин и заводов, чистит улицы от плевков и гнили, уносит часть нашей грязи в ливневку.
Благодарность наша дождю велика.
Вот нашлись те кто решил покупаться в стоках города, в его шлаках, его отбросах.
это видимо те кто зубы чистят в унитазе - их уже не спасти...
понимаю, мой коммент не пройдет.
а зря.

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Гость

21:24:15 06-07-2026

А просто летний дождь прошёл.... Нормальный летний дождь.

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Кость

21:30:20 06-07-2026

грязищща ...

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Олег

22:09:59 06-07-2026

Центр Барнаула, судя по дождям, это не очень Барнаул. Ни капли просто 🤣

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Гость

22:13:10 06-07-2026

Олег (22:09:59 06-07-2026) Центр Барнаула, судя по дождям, это не очень Барнаул. Ни кап... На Строителей пролило. Без затоплений конечно. Или это не центр?

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Мимопроходящий

08:52:20 07-07-2026

Гость (22:13:10 06-07-2026) На Строителей пролило. Без затоплений конечно. Или это не це... Судя по глубине это пересечение Попова и Павлика. Там такое после каждого ливня.

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Гость

22:10:29 06-07-2026

Где там наши городские чинуши пляжи искали? Я сразу написал на Малахова под Павликом и на Павлик - Попова. Первый же ливень мои слова подтвердил. Дело за малым осталось. Ливневки закупорить и все.

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Гость

10:21:46 07-07-2026

надо рыть каналы. Тогда не будет такого

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Татьяна

13:52:53 07-07-2026

А на потоке, Сухова и Глушкова дождь был не сильный

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