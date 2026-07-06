Барнаульцы устроили заплыв на улицах города после летнего ливня. Фото и видео
Из-за потоков воды закрывали движение на некоторых участках
06 июля 2026, 20:45, ИА Амител
Последствия летнего ливня в Барнауле / Фото: скриншот видео
Барнаул накрыл мощный июльский ливень спустя несколько дней зноя.
Уровень воды на проезжей части достигает щиколоток, людям приходится проходить "аквакросс", чтобы перебраться через дорогу. А некоторые решили сэкономить деньги на поездку до городского пляжа и искупаться у своего дома.
Машины на проезжей части почти "плывут" из-за затопленных дорог.
Из-за потоков воды на некоторых участках в городе закрывали движение, но сейчас его уже восстановили.
20:48:42 06-07-2026
Пора привыкнуть.
20:51:33 06-07-2026
в первый раз в потоп на Попова было смешно.
21:24:06 06-07-2026
Дождь чистит город - чистит воздух от копоти машин и заводов, чистит улицы от плевков и гнили, уносит часть нашей грязи в ливневку.
Благодарность наша дождю велика.
Вот нашлись те кто решил покупаться в стоках города, в его шлаках, его отбросах.
это видимо те кто зубы чистят в унитазе - их уже не спасти...
понимаю, мой коммент не пройдет.
а зря.
21:24:15 06-07-2026
А просто летний дождь прошёл.... Нормальный летний дождь.
21:30:20 06-07-2026
грязищща ...
22:09:59 06-07-2026
Центр Барнаула, судя по дождям, это не очень Барнаул. Ни капли просто 🤣
22:13:10 06-07-2026
Олег (22:09:59 06-07-2026) Центр Барнаула, судя по дождям, это не очень Барнаул. Ни кап... На Строителей пролило. Без затоплений конечно. Или это не центр?
08:52:20 07-07-2026
Гость (22:13:10 06-07-2026) На Строителей пролило. Без затоплений конечно. Или это не це... Судя по глубине это пересечение Попова и Павлика. Там такое после каждого ливня.
22:10:29 06-07-2026
Где там наши городские чинуши пляжи искали? Я сразу написал на Малахова под Павликом и на Павлик - Попова. Первый же ливень мои слова подтвердил. Дело за малым осталось. Ливневки закупорить и все.
10:21:46 07-07-2026
надо рыть каналы. Тогда не будет такого
13:52:53 07-07-2026
А на потоке, Сухова и Глушкова дождь был не сильный