Барнаульцы устроили заплыв на улицах города после летнего ливня. Фото и видео

Из-за потоков воды закрывали движение на некоторых участках

06 июля 2026, 20:45, ИА Амител

Последствия летнего ливня в Барнауле / Фото: скриншот видео

Барнаул накрыл мощный июльский ливень спустя несколько дней зноя.

Уровень воды на проезжей части достигает щиколоток, людям приходится проходить "аквакросс", чтобы перебраться через дорогу. А некоторые решили сэкономить деньги на поездку до городского пляжа и искупаться у своего дома.

Машины на проезжей части почти "плывут" из-за затопленных дорог.

Из-за потоков воды на некоторых участках в городе закрывали движение, но сейчас его уже восстановили.