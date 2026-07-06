На некоторых участках в Барнауле закрыли движение и изменили маршруты трамваев (обновлено)

Образовались большие скопления воды

06 июля 2026, 19:30, ИА Амител

Ливень в Барнауле / Фото: предоставлено amic.ru

В Барнауле из-за больших потоков воды, которые создал дождь, закрыли движение на ул. Попова и ул. Малахова, сообщает пресс-служба мэрии города.

Это коснулось участков от ул. 280-летия Барнаула до Павловского тракта (на ул. Попова) и от улицы Сухэ-Батора до Павловского тракта (на ул. Малахова). Затруднено движение на пересечении улиц Малахова и Петра Сухова.

Измененные маршруты общественного транспорта

Трамваи

Схема движения трамвая маршрута № 2: Пивзавод — Попова — Власихинская — Малахова — Депо № 3 (обратно так же);

схема движения трамвая маршрута № 3: Восточный — Кулагина — Ленина — Северо-Западная — Антона Петрова — Докучаево (обратно так же);

схема движения трамвая маршрута № 10: Докучаево — Попова — Антона Петрова — Малахова — Космонавтов — Калинина — Северо-Западная — Антона Петрова — Попова — Докучаево.

Троллейбусы

Схема движения троллейбуса маршрута № 7: Баварина — Ленина — Матросова — Юрина — Малахова — Сухэ-Батора — Стадион (обратно так же).

Автобусы

Схема движения автобусов № 10, 53: ул. 280-летия Барнаула — Солнечная Поляна, далее — по маршруту при следовании на конечную "ТРЦ Волна", на к/с "Садоводство Мичурина"; обратно: Малый Павловский тракт — Панфиловцев — Энтузиастов (далее — по маршруту);

автобусный маршрут № 60: ул. Солнечная Поляна — Энтузиастов — ул. 65 лет Победы — Павловский тракт, обратно Солнечная Поляна — Юрина.

Обновлено: движение трамваев № 2, 3, 10 восстановлено, на всех участках также открыли движение транспорта, сообщает администрация города.

Кроме того, "Автодорстрой" работает в условиях ливня в Индустриальном районе.

«Дождь стал причиной скопления воды на нескольких участках улиц города, преимущественно в Индустриальном районе на улицах 65 лет Победы, Попова — Павловский тракт, Христенко — Павловский тракт и других участках района. С началом дождя бригады дорожной службы выехали для осмотра территорий и контроля за спуском воды в ливнеприемные колодцы», — пишет мэрия.

Специалисты проводят очистку ливнеприемных решеток от принесенных с водой веток, травы и иного мусора для увеличения их пропускной способности. На участки подтопления в настоящее время направляется водооткачивающая техника.

На период обильных осадков создали шесть дежурных бригад, которые с началом дождя выезжают для мониторинга ситуации на проблемных участках.