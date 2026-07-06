Гербициды, инсектициды и агротехнологии. Как Bayer Crop Science помогает аграриям Алтая
Компания развивает решения для защиты урожая и устойчивого сельского хозяйства
06 июля 2026, 18:00, ИА Амител erid: 2W5zFJx1eSM
Для аграриев Алтайского края вопрос защиты урожая остается одним из ключевых факторов экономической устойчивости хозяйства. Погодные риски, сорняки, вредители, болезни растений и высокая стоимость производственного сезона требуют от сельхозпредприятий точного планирования и грамотного подбора средств защиты. В этом направлении работает Bayer Crop Science ("Байер Кроп Сайенс") — международное направление компании Bayer, специализирующееся на решениях для сельского хозяйства.
Bayer Crop Science объединяет продукты и сервисы, связанные с защитой растений, семенами и современными агротехнологиями. Компания развивает подход, при котором урожайность зависит не только от выбора культуры и сорта, но и от комплексной системы защиты: от подготовки семян и контроля сорняков до борьбы с вредителями и сопровождения растений на разных этапах вегетации.
Гербициды
Одним из важных направлений защиты остаются гербициды. Их применяют для контроля сорной растительности, которая конкурирует с культурными растениями за влагу, питание и свет. Современные гербициды отличаются по препаративным формам, срокам применения, спектру действия и группам сорных растений, против которых их используют. Поэтому выбор таких решений должен учитывать конкретную культуру, состав сорняков и условия обработки.
Особенно актуальна тема гербицидной защиты для зерновых, кукурузы, подсолнечника, рапса, сои, картофеля и других культур. Для хозяйства грамотная борьба с сорняками — не только вопрос внешнего состояния поля, но и фактор сохранения потенциала урожайности. Чем раньше агрономическая служба определит проблему, тем выше шанс подобрать экономически оправданную схему защиты.
Инсектициды
Не менее важным направлением являются инсектициды. Вредные насекомые могут повреждать листья, стебли, корневую систему, бутоны, плоды и зерно, а также снижать товарное качество продукции. Препараты этого класса применяют для борьбы с вредителями на разных стадиях развития — от яиц и личинок до взрослых насекомых.
Современная защита растений включает не только сами препараты, но и рекомендации по их применению, информацию о вредных объектах, по настройке опрыскивателей, борьбе с подделками и комплексным стратегиям защиты. Такой подход помогает хозяйствам снижать производственные риски, планировать обработки заранее и принимать решения на основе фактической ситуации в поле.
Bayer Crop Science делает акцент на комплексном подходе к сельскому хозяйству, где защиту растений рассматривают как часть единой производственной системы. Для аграриев это возможность использовать проверенные решения, получать доступ к специализированной информации и выстраивать технологию выращивания культур с учетом реальных рисков конкретного сезона.
АО "Байер"Реклама
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