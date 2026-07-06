Гербициды, инсектициды и агротехнологии. Как Bayer Crop Science помогает аграриям Алтая

Компания развивает решения для защиты урожая и устойчивого сельского хозяйства

06 июля 2026, 18:00, ИА Амител erid: 2W5zFJx1eSM

Трактор в поле / Изображение сгенерировано с помощью нейросети Kandinsky by Sber AI / amic.ru

Для аграриев Алтайского края вопрос защиты урожая остается одним из ключевых факторов экономической устойчивости хозяйства. Погодные риски, сорняки, вредители, болезни растений и высокая стоимость производственного сезона требуют от сельхозпредприятий точного планирования и грамотного подбора средств защиты. В этом направлении работает Bayer Crop Science ("Байер Кроп Сайенс") — международное направление компании Bayer, специализирующееся на решениях для сельского хозяйства.

Bayer Crop Science объединяет продукты и сервисы, связанные с защитой растений, семенами и современными агротехнологиями. Компания развивает подход, при котором урожайность зависит не только от выбора культуры и сорта, но и от комплексной системы защиты: от подготовки семян и контроля сорняков до борьбы с вредителями и сопровождения растений на разных этапах вегетации.

Гербициды

Одним из важных направлений защиты остаются гербициды . Их применяют для контроля сорной растительности, которая конкурирует с культурными растениями за влагу, питание и свет. Современные гербициды отличаются по препаративным формам, срокам применения, спектру действия и группам сорных растений, против которых их используют. Поэтому выбор таких решений должен учитывать конкретную культуру, состав сорняков и условия обработки.

Особенно актуальна тема гербицидной защиты для зерновых, кукурузы, подсолнечника, рапса, сои, картофеля и других культур. Для хозяйства грамотная борьба с сорняками — не только вопрос внешнего состояния поля, но и фактор сохранения потенциала урожайности. Чем раньше агрономическая служба определит проблему, тем выше шанс подобрать экономически оправданную схему защиты.

Инсектициды

Не менее важным направлением являются инсектициды . Вредные насекомые могут повреждать листья, стебли, корневую систему, бутоны, плоды и зерно, а также снижать товарное качество продукции. Препараты этого класса применяют для борьбы с вредителями на разных стадиях развития — от яиц и личинок до взрослых насекомых.

Современная защита растений включает не только сами препараты, но и рекомендации по их применению, информацию о вредных объектах, по настройке опрыскивателей, борьбе с подделками и комплексным стратегиям защиты. Такой подход помогает хозяйствам снижать производственные риски, планировать обработки заранее и принимать решения на основе фактической ситуации в поле.

Bayer Crop Science делает акцент на комплексном подходе к сельскому хозяйству, где защиту растений рассматривают как часть единой производственной системы. Для аграриев это возможность использовать проверенные решения, получать доступ к специализированной информации и выстраивать технологию выращивания культур с учетом реальных рисков конкретного сезона.

АО "Байер"

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