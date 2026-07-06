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Режим повышенной готовности ввели в Алтайском крае из-за аномальной жары

Документ подписал Виктор Томенко

06 июля 2026, 18:18, ИА Амител

Лесной пожар / Фото: Екатерина Смолихина, amic.ru
Лесной пожар / Фото: Екатерина Смолихина, amic.ru

В Алтайском крае ввели режим повышенной готовности из-за зноя и угрозы лесных пожаров, сообщил глава региона Виктор Томенко на своих страницах в соцсетях.

Он подписал соответствующий документ. Все силы и средства территориальной подсистемы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций привели в готовность к реагированию в случае необходимости.

«Этот режим связан с погодными условиями. Жара, отсутствие осадков — все это осложняет ситуацию с природными пожарами», — разъяснил Виктор Томенко.

Специалисты организовали круглосуточное дежурство. Также они сформировали дополнительные запасы воды на случай необходимости при тушении пожаров.

Губернатор края просит жителей региона соблюдать правила безопасности: не жечь сухую траву и мусор, не разводить костры в лесу.

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