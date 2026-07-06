Над Омской областью сбили беспилотники. Подробности
Последствия атаки уточняются
06 июля 2026, 18:34, ИА Амител
Беспилотник / Изображение сгенерировано ИИ FusionBrain.AI от Sber AI / amic.ru
Над Омской областью сбили украинские БПЛА, сообщил глава региона Виталий Хоценко.
«Силами ПВО Минобороны России над Омской областью сбиты вражеские БПЛА. Последствия атаки уточняются. Следите за информацией. Доверяйте только проверенным источникам», — написал он на своих страницах в соцсетях.
Губернатор области просит соблюдать правила безопасности, не подходить к обломкам и не вести фото- и видеосъемку.
Напомним, ранее в Омской области ввели режим "беспилотная опасность". Это происходит уже в третий раз. Впервые в регионе он действовал 10 июня.
22:12:26 06-07-2026
Я в шоке. Над всей страной свободно пролетели? А где ПВО?
09:41:00 07-07-2026
3000км пролетели над Россией. При этом это было очевидно же, что будет туда атака и ни кто ничего не предпринял. И как понимаю ни кто нза это не ответит.
За вот это сообщение шансов попасть за решетку в 100 раз больше, чем виновным в произошедшем. Ну времена...
17:09:33 07-07-2026
да не летели они 3000. ну что вы как маленький