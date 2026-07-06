В Бийске загорелся магазин на первом этаже жилого дома
Пожар произошел утром 6 июля
06 июля 2026, 18:45, ИА Амител
Пожар в многоквартирном доме Бийска / Фото: пресс-служба МЧС по Алтайскому краю
В одном из многоквартирных жилых домов Бийска загорелся магазин на первом этаже, сообщает МЧС Алтайского края.
Утром 6 июля загорелось оборудование. Пожар начался до открытия магазина, поэтому персонала и посетителей внутри не было, никто не пострадал. Площадь возгорания составила около 10 квадратных метров.
Предварительная причина пожара — нарушение правил монтажа электрооборудования.
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