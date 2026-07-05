Молодожены из Алтайского края сыграли казачью свадьбу. Фото
Торжество прошло с особым колоритом
05 июля 2026, 10:35, ИА Амител
В Рубцовском отделе ЗАГС прошло бракосочетание — казачья свадьба, сообщает пресс-служба Управления юстиции Алтайского края.
«Для молодоженов казачья культура — это не просто традиции, а важная часть их жизни. Наталья занимает должность заместителя атамана по работе с молодежью в Рубцовском казачьем обществе. А Константин — казак Кузнецкого острога», — указали в пресс-службе.
Знакомство будущих супругов произошло на старинном казачьем обряде "посажение на коня" в селе Большая Шелковка. Их общение продолжилось, когда Наталья приехала в Новокузнецк на шермиции — традиционные состязания по казачьим видам спорта. Именно там взаимная симпатия переросла в сильное чувство, которое привело пару к созданию семьи.
В день торжественной регистрации жених с невестой и их гости появились в ЗАГСе в традиционных костюмах со всей положенной атрибутикой. Благодаря этому церемония прошла в неповторимой атмосфере настоящего казачьего праздника.
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