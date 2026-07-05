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Молодожены из Алтайского края сыграли казачью свадьбу. Фото

Торжество прошло с особым колоритом

05 июля 2026, 10:35, ИА Амител

Казачья свадьба в Рубцовском отделе ЗАГС / Фото: Управление юстиции Алтайского края

В Рубцовском отделе ЗАГС прошло бракосочетание — казачья свадьба, сообщает пресс-служба Управления юстиции Алтайского края. 

«Для молодоженов казачья культура — это не просто традиции, а важная часть их жизни. Наталья занимает должность заместителя атамана по работе с молодежью в Рубцовском казачьем обществе. А Константин — казак Кузнецкого острога», — указали в пресс-службе.

Знакомство будущих супругов произошло на старинном казачьем обряде "посажение на коня" в селе Большая Шелковка. Их общение продолжилось, когда Наталья приехала в Новокузнецк на шермиции — традиционные состязания по казачьим видам спорта. Именно там взаимная симпатия переросла в сильное чувство, которое привело пару к созданию семьи.

В день торжественной регистрации жених с невестой и их гости появились в ЗАГСе в традиционных костюмах со всей положенной атрибутикой. Благодаря этому церемония прошла в неповторимой атмосфере настоящего казачьего праздника.

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Комментарии 8

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Вежливый Человек

11:12:00 05-07-2026

Кто женился то, ни фамилии ни даты?

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Повсекакий

12:43:47 05-07-2026

Вежливый Человек (11:12:00 05-07-2026) Кто женился то, ни фамилии ни даты? ... а фамилия их слишком известная!

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Гость

12:00:05 05-07-2026

Настоящие казаки за царя и отечество полегли, а эти так.

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Иванна

12:03:39 05-07-2026

И откуда у нас казаки взялись? Нацепят на себя карнавальный костюм и казак.

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Гость

12:26:39 05-07-2026

Любо!

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Гость

15:29:54 05-07-2026

Разве у нас не запретили косплей на церемонии бракосочетания в загсе?

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Гость

18:40:13 05-07-2026

Ряженые

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Гость

07:59:57 06-07-2026

А разводиться когда будут, этой шашкой плашмя по мягким местам!

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