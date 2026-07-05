Молодожены из Алтайского края сыграли казачью свадьбу. Фото

Торжество прошло с особым колоритом

05 июля 2026, 10:35, ИА Амител

Казачья свадьба в Рубцовском отделе ЗАГС / Фото: Управление юстиции Алтайского края

В Рубцовском отделе ЗАГС прошло бракосочетание — казачья свадьба, сообщает пресс-служба Управления юстиции Алтайского края.

«Для молодоженов казачья культура — это не просто традиции, а важная часть их жизни. Наталья занимает должность заместителя атамана по работе с молодежью в Рубцовском казачьем обществе. А Константин — казак Кузнецкого острога», — указали в пресс-службе.

Знакомство будущих супругов произошло на старинном казачьем обряде "посажение на коня" в селе Большая Шелковка. Их общение продолжилось, когда Наталья приехала в Новокузнецк на шермиции — традиционные состязания по казачьим видам спорта. Именно там взаимная симпатия переросла в сильное чувство, которое привело пару к созданию семьи.

В день торжественной регистрации жених с невестой и их гости появились в ЗАГСе в традиционных костюмах со всей положенной атрибутикой. Благодаря этому церемония прошла в неповторимой атмосфере настоящего казачьего праздника.