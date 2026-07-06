Алтайский врач вернулся на фронт после тяжелого ранения и получил медаль Суворова
До начала СВО медик работал в барнаульской больнице
06 июля 2026, 21:15, ИА Амител
Врач из Алтайского края Вадим Легостаев после тяжелого ранения вернулся в строй и получил медаль Суворова, сообщили в Краевой клинической больнице скорой медицинской помощи №2 имени З. С. Баркагана.
Анестезиолог-реаниматолог больше двух лет служит на передовой. После получения серьезной травмы он прошел лечение, перенес несколько операций, реабилитацию. Но решился вернуться на фронт и продолжить спасать человеческие жизни.
Сейчас Вадим Легостаев возглавляет медицинскую службу резервного батальона.
«Недавно мы с ним созванивались. В его голосе нет ни капли усталости или отчаяния. Только стальной стержень, оптимизм и та самая спокойная уверенность. А еще он передает теплый привет всем коллегам», — рассказали сотрудники ККБСМП.
В этом году указом президента Российской Федерации за мужество при выполнении боевых задач на территории проведения специальной военной операции Вадима Легостаева наградили медалью Суворова.
10:16:46 07-07-2026
вот кто должен возглавить медицину в крае
этому человеку государство спокойно может доверить отрасль