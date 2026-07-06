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Алтайский врач вернулся на фронт после тяжелого ранения и получил медаль Суворова

До начала СВО медик работал в барнаульской больнице

06 июля 2026, 21:15, ИА Амител

Врач из Алтайского края Вадим Легостаев / Фото: соцсети Краевой клинической больницы скорой медицинской помощи № 2 имени З.С. Баркагана
Врач из Алтайского края Вадим Легостаев / Фото: соцсети Краевой клинической больницы скорой медицинской помощи № 2 имени З.С. Баркагана

Врач из Алтайского края Вадим Легостаев после тяжелого ранения вернулся в строй и получил медаль Суворова, сообщили в Краевой клинической больнице скорой медицинской помощи №2 имени З. С. Баркагана. 

Анестезиолог-реаниматолог больше двух лет служит на передовой. После получения серьезной травмы он прошел лечение, перенес несколько операций, реабилитацию. Но решился вернуться на фронт и продолжить спасать человеческие жизни. 

Сейчас Вадим Легостаев возглавляет медицинскую службу резервного батальона. 

«Недавно мы с ним созванивались. В его голосе нет ни капли усталости или отчаяния. Только стальной стержень, оптимизм и та самая спокойная уверенность. А еще он передает теплый привет всем коллегам», — рассказали сотрудники ККБСМП. 

В этом году указом президента Российской Федерации за мужество при выполнении боевых задач на территории проведения специальной военной операции Вадима Легостаева наградили медалью Суворова.

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Комментарии 1

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Гость

10:16:46 07-07-2026

вот кто должен возглавить медицину в крае
этому человеку государство спокойно может доверить отрасль

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