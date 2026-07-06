Барнаульцев приглашают на сбор сладкой малины. Цены и маршрут
Сезон сбора малины откроют 7 июля
06 июля 2026, 19:15, ИА Амител
Июльская спелая малина / Фото: amic.ru
Институт садоводства Сибири имени М. А. Лисавенко приглашает на сбор малины.
«7 июля на один день открываем сбор малины по адресу: г. Барнаул, Змеиногорский тракт, 93», — сообщает НИИ на своих страницах в соцсетях.
Как добраться?
На общественном транспорте можно доехать до остановки "Поселок Школа садоводов" на автобусах № 104, 109к, 118, 119 и маршрутках № 33 и 51. Нужно перейти Змеиногорский тракт и зайти в ворота.
Цена и время входа
Вход на поле с 07:00 до 10:00. Цена малины самосбором — 500 рублей за килограмм.
19:21:41 06-07-2026
меняю 1 кг малины на 5 л. бензина ...
07:43:21 07-07-2026
А что,неурожай? Раз на 1 день открывают сбор?
11:44:44 07-07-2026
500 р за кг....?кушайте вы сами малинку свою