Барнаульцев приглашают на сбор сладкой малины. Цены и маршрут

Сезон сбора малины откроют 7 июля

06 июля 2026, 19:15, ИА Амител

Июльская спелая малина / Фото: amic.ru

Институт садоводства Сибири имени М. А. Лисавенко приглашает на сбор малины.

«7 июля на один день открываем сбор малины по адресу: г. Барнаул, Змеиногорский тракт, 93», — сообщает НИИ на своих страницах в соцсетях.

Как добраться?

На общественном транспорте можно доехать до остановки "Поселок Школа садоводов" на автобусах № 104, 109к, 118, 119 и маршрутках № 33 и 51. Нужно перейти Змеиногорский тракт и зайти в ворота.

Цена и время входа

Вход на поле с 07:00 до 10:00. Цена малины самосбором — 500 рублей за килограмм.