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Барнаульцев приглашают на сбор сладкой малины. Цены и маршрут

Сезон сбора малины откроют 7 июля

06 июля 2026, 19:15, ИА Амител

Июльская спелая малина / Фото: amic.ru
Июльская спелая малина / Фото: amic.ru

Институт садоводства Сибири имени М. А. Лисавенко приглашает на сбор малины. 

«7 июля на один день открываем сбор малины по адресу: г. Барнаул, Змеиногорский тракт, 93», — сообщает НИИ на своих страницах в соцсетях.

Как добраться? 

На общественном транспорте можно доехать до остановки "Поселок Школа садоводов" на автобусах № 104, 109к, 118, 119 и маршрутках № 33 и 51. Нужно перейти Змеиногорский тракт и зайти в ворота.

Цена и время входа

Вход на поле с 07:00 до 10:00. Цена малины самосбором — 500 рублей за килограмм.

Алтайский край Хорошие новости лето
       

Комментарии 3

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Шинник

19:21:41 06-07-2026

меняю 1 кг малины на 5 л. бензина ...

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Гость

07:43:21 07-07-2026

А что,неурожай? Раз на 1 день открывают сбор?

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Гость

11:44:44 07-07-2026

500 р за кг....?кушайте вы сами малинку свою

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