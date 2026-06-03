Следующая вспышка может оказаться еще мощнее

03 июня 2026, 16:42, ИА Амител

Вспышка на Солнце / Изображение сгенерировано GigaChat от Сбера / amic.ru

Ночью астрофизики зафиксировали мощное солнечное событие с выбросом энергии, достигшим уровня M9,3, сообщили в Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН. Ученые отметили, что это событие стало самым интенсивным за последние полтора месяца. Предыдущие рекордные вспышки были зафиксированы 24 апреля 2026 года и относились к высшему классу X. Текущая вспышка, хоть и была значительной, не достигла этого уровня, оставаясь примерно на 7% ниже порога класса X.

«Зафиксированная вспышка стала самой мощной с 24 апреля 2026 года, несмотря на то, что не достигла уровня класса X и осталась на 7% ниже этого порога», — рассказали в Лаборатории.

За день до этого активности на Солнце не наблюдалось. Однако 2 июня ситуация резко изменилась: вспышки начали происходить примерно каждые семь часов, причем их интенсивность возрастала. Ожидается, что следующая вспышка максимального класса X произойдет в среду около полудня.

Эпицентр взрыва находился почти в центре солнечного диска. Согласно данным лаборатории, плазменные облака, выброшенные в результате вспышки, направляются только к Земле.

Однако объективный мониторинг пока не подтвердил выброс плазмы. Специалисты считают, что текущая вспышка не представляет опасности.

Ранее сообщалось, что на Солнце произошла мощная вспышка класса M2.6 с эффектным взрывом.