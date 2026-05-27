После мощной вспышки на Солнце у Земли начался радиационный шторм

Источником активности стала группа солнечных пятен

27 мая 2026, 10:17, ИА Амител

Магнитная буря / Изображение сгенерировано нейросетью DALL-E / amic.ru

На Солнце произошла мощная вспышка, последствия которой частично достигли Земли, несмотря на то, что взрыв произошел на обратной стороне звезды. Об этом сообщает Kazinform.

Источником активности стала группа солнечных пятен, которая еще несколько дней назад находилась напротив Земли. После вспышки специалисты зафиксировали радиационный шторм и резкий рост потока солнечных частиц в околоземном пространстве.

По данным ученых, часть заряженных частиц смогла обогнуть Солнце и достичь Земли даже с обратной стороны звезды.

На фоне геомагнитной активности метеочувствительным людям рекомендуют внимательнее относиться к самочувствию. Считается, что во время магнитных бурь сильнее всего страдают нервная и сердечно-сосудистая системы.

Специалисты советуют в такие дни отказаться от алкоголя, пить больше воды, а также успокаивающие напитки — например, чай с мятой или мелиссой.

Кроме того, сильные солнечные бури потенциально могут представлять опасность для космонавтов, а также пассажиров и экипажей реактивной авиации из-за повышенного радиационного воздействия.