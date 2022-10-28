Агитировать не запрещено: как алтайские компании привлекают своих сторонников для победы в премии «Народный знак качества»

Уже больше недели жители Алтайского края выбирают лучших из лучших в 20 номинациях в премии «Народный знак качества». За первые 11 дней голосования на сайте народныйзнаккачества.рф отдано уже почти 48 тысяч лайков.

Пока активнее всего борьба идёт за звание «Турфирма года». В этой категории количество голосов приближается к четырём тысячам. За первое место всерьёз соперничают две компании: туристическое агентство YETI, получившее более 1,6 тыс. голосов, и «Команда Экс Про», за неё проголосовали 1,3 тыс. человек. Руководитель последней рассказал, в чём секрет такой поддержки. По мнению Александра Чернюка, за его компанию голосовали преимущественно клиенты.

«У нас огромная база по туристам, которые с нами путешествовали, достаточно большое количество групп. Это был всего лишь такой инфоповод, чтобы пообщаться со старыми друзьями, коллегами, напомнить в какой-то очередной группе с поездки, а, как правило, с каждой поездки есть группа, где все общаются, в том же WhatsApp, „ВКонтакте“. И люди действительно начали голосовать. Особенно когда видели, что получилось такое спортивное соревнование с другой компанией. Это подстёгивает. Все отписываются: „Ребята, мы отстаём на 50, давайте ещё“. Там голосовали вплоть до Москвы, до Франции, Европы. Такое общение — и есть смысл голосования. Но упираться ради того, чтобы у нас было три тысяч голосов, точно не будем», — рассказал Александр Чернюк.

В пятёрке лидеров по количеству отданных голосов (кроме YETI и «Команды Экс Про») два автосалона, среди которых тоже развязалась нешуточная конкуренция. Это DAna motors, набравшая почти 1,4 тыс. голосов, и «Союз-авто» (1,2 тыс.). А замыкает пятёрку автосервис Avtoformula более чем с тысячей голосов.

Руководитель DAna motors Денис Дисенов тоже говорит, что главные голоса компания получает от своих клиентов и друзей.

«Мы всегда на связи с нашими клиентам. И теперь сделали им рассылку с просьбой поддержать нас. О том же попросили своих многочисленных друзей и знакомых. В социальных сетях написали об акции и призвали голосовать за нас. И, конечно, мы рады, что получили такой отклик», — прокомментировал Дисенов.

Напомним, один человек может проголосовать только за одну компанию в номинации. Для чистоты конкурса на сайте народныйзнаккачества.рф каждый желающий может посмотреть количество отданных голосов за любого участника голосования. Если возникают подозрительные активности, IT-специалисты проекта тщательно проверяют на предмет накруток. Проголосовать можно до 6 ноября.

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