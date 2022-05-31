Биоинженеры, IT-генетики и фармакологи. Кого готовит Алтайский государственный университет

Алтайский государственный университет выделил 15% бюджетных мест на программы по естественно-научным, инженерным и техническим направлениям подготовки. Алтайский государственный университет готов принять порядка 2700 бюджетников, из них 425 — на образовательные программы, связанные с химией и биологией.

Биоинженеры, IT-генетики, фармакологи — лишь малая часть современных профессий, которым обучают в приоритетном вузе региона. Приоритетность выбранных направлений объясняют реалиями российской экономики и потребностью государства производить высокотехнологичные продукты.

Такой стратегический вектор развития вуза во многом определила победа в конкурсном отборе программы государственной поддержки университетов «Приоритет 2030». Алтайский государственный университет вошёл в группу университетов — лидеров страны и теперь в его задачи входит выработка современных решений для системы высшего образования, распространение лучших исследовательских и инновационных практик, которые помогут региону обеспечить экономический рост и сделают его более привлекательным для работы и жизни.

«Сегодня Алтайский государственный университет строит фундамент завтрашнего дня. Наши образовательные программы направлены на опережающую ускоренную подготовку кадров высокотехнологичного производства для решения передовых задач промышленности региона и страны в условиях новой реальности. В приоритетном вузе края порядка 15 образовательных программ бакалавриата и магистратуры, связанных с химией и биологией. Все они готовят специалистов новой формации, способных создавать инновационные продукты, коммерциализировать передовые технологии и обеспечивать конкурентоспособность отрасли внутри страны и за её пределами. Особенность программ — модель индивидуальных образовательных траекторий. Алтайский госуниверситет стал первым вузом в регионе, который дал возможность студентам строить свою собственную траекторию образования — выбирать образовательные модули по интересам, а значит, самостоятельно формировать пул компетенций, необходимых ему в профессиональном поле», — подчеркнула Евгения Жданова, первый проректор по учебной работе АлтГУ.

Кадры для новой биоэкономики готовят сразу два института АлтГУ. Институт биологии и биотехнологии в 2022 году ждёт абитуриентов по трекам бакалавриата «ботаника и молекулярная генетика», «зоология и молекулярная генетика», «биоэкология», «физиология», «биохимия и биотехнология». В общей сложности порядка 120 бюджетных квот, доступных как выпускникам российских школ, так и иностранным абитуриентам.

Магистерские программы института предлагают порядка 50 мест бюджетного набора и включают сразу несколько профилей «экологический мониторинг и экобезопасность», «физиология и нутрициология», «биохимия и прикладная биотехнология», «биоразнообразие, молекулярная генетика и биоресурсы».

Институт химии и химико-фармацевтических технологий Алтайского госуниверситета готов принять сразу 200 студентов бюджетного набора на программы бакалавриата. Набор ведётся на направления подготовки: «химия», «химическая технология», «биотехнология», «техносферная безопасность», «фундаментальная и прикладная химия» и «фармация».

Магистратуру института формирует ряд образовательных программ: «химия» «химическая технология», «техносферная безопасность», «промышленная фармация». Бюджетные места доступны в каждом образовательном треке. В общей сложности открыто 48 бюджетных квот.

Приём документов в Алтайский государственный университет стартует 17 июня. Приёмная комиссия начнёт свою работу в смешанном формате — офлайн и онлайн. Лично подать документы можно по адресу: пр. Ленина, 61. Дистанционно — через личный кабинет абитуриента на официальном сайте вуза.