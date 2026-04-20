Кто здесь храбрый, как лев? Кузбасс примет Кубок России по гонкам с препятствиями

В июле в Кемерове пройдет экстремальный забег "Битва титанов: сердце льва"

20 апреля 2026, 07:00

Кузбасс готовится к проведению Кубка России по гонкам с препятствиями на ультракороткой дистанции — 100 м. Впервые в Кемерове с 10 по 12 июля 2026 года пройдет зрелищное событие в рамках экстремального забега "Битва титанов: сердце льва". Третий год подряд организатором масштабного спортивного проекта выступает КАО "Азот" (входит в состав АО ГК "Азот") совместно с Федерацией гонок с препятствиями Кемеровской области.

В 2025 году забег привлек более двух тысяч участников, на дистанции вышли 180 команд, а поддерживали спортсменов около трех тысяч зрителей. В этом году событие обещает стать еще более масштабным и насыщенным.

Чемпионат СФО и основные забеги

Мероприятие откроет чемпионат Сибирского федерального округа на дистанции 100 м, который пройдет 12 и 13 июня 2026 года. Главные события состоятся в июле. С 10-го по 12-е число в программе личные и командные забеги на 3,5 км, 6,5 км и 11 км, а также командный чемпионат на 11 км. Также пройдет и индивидуальный чемпионат Сибирского и Уральского федеральных округов на дистанции 11 км.

Главным событием станет Кубок России по гонкам с препятствиями на ультракороткой дистанции — 100 м. На трассе мирового уровня встретятся сильнейшие спортсмены страны, прошедшие региональные отборочные этапы. Это будет настоящая борьба за доли секунды, скорость и точность, которую зрители раньше могли увидеть только на крупнейших всероссийских соревнованиях.

Призы и атмосфера спортивного праздника

Общий призовой фонд экстремального забега составит 1 110 000 рублей. "Битва титанов: сердце льва" — не только про соревнования, но и настоящий характер. Про внутреннюю энергию. Про тех, кто выходит на старт, чтобы проверить предел своих возможностей. Про настоящих львов и царей силы. Забег соберет не только спортсменов, но и семьи, желающие провести активные выходные. Организаторы подготовили для участников фотозоны, фудкорты и атмосферу летнего спортивного праздника.

