Буррата по-алтайски. Как в регионе делают крафтовые сыры для крупных сетей

Основатель "Логовской сыроварни" Антон Жданов продолжил семейное дело и сделал ставку на крафтовые сыры

06 июня 2026, 07:30, ИА Амител

Производство в "Логовской сыроварни" / Фото: Алтайпищепром

"Логовская сыроварня" открыла новый производственный цех в Барнауле. Благодаря расширению предприятие увеличило объемы переработки молока и продаж втрое. Сейчас сыроварня перерабатывает около 10 тонн молока в сутки и выпускает 22 вида продукции. 2 июня новый цех посетили представители краевых СМИ. Основатель и руководитель предприятия Антон Жданов рассказал журналистам, как устроено производство, почему компания выбрала крафтовое направление и как небольшая сыроварня вышла в крупные торговые сети Сибири.

От села Логовского до Барнаула

"Логовская сыроварня" начала работу в 2017 году в селе Логовском. Производство разместили в бывшем административном здании в центре села. Помещения, где раньше работали бухгалтеры, переоборудовали под сыроварню.

Антон Жданов родился в Барнауле, а высшее образование получил в Российском государственном аграрном университете имени Тимирязева в Москве. После учебы он вернулся в Алтайский край и решил продолжить семейное дело. Его дед много лет занимался производством сыра и молока в Логовском, поэтому он и продолжил "молочное дело".

Почему сделали ставку на крафтовые сыры

По словам Антона Жданова, с самого начала было понятно, что конкурировать с крупными заводами в производстве классических сыров сложно. Поэтому предприятие выбрало другую нишу — небольшие партии и продукты, которые требуют ручной работы.

«Мы с самого начала выбрали путь крафтового сыроделия. Производить классические сыры в огромных объемах уже умели большие предприятия и холдинги. Нам было важно предложить покупателю что-то новое и интересное», — рассказал Антон Жданов.

Сейчас среди флагманских продуктов сыроварни — страчателла и буррата. Эти сыры считаются одними из самых трудоемких в ассортименте предприятия. Значительная часть операций по-прежнему выполняется вручную. Мастера формируют шарики бурраты в горячей воде, а волокна для страчателлы вытягивают руками.

Новый цех и рост производства

В 2024 году предприятие расширило мощности и открыло новый производственный цех в Барнауле. Это позволило перейти к более стабильному производственному циклу и увеличить объемы выпуска. В 2026 году, по данным компании, объемы переработки и продаж выросли втрое. Сейчас сыроварня перерабатывает около 10 тонн молока в сутки.

Продукция предприятия представлена в торговых сетях Барнаула, Томска, Красноярска и других городов Сибири. По словам Антона Жданова, путь к полкам крупных сетей занимает годы. Для этого пришлось перестроить стратегию реализации продукции и расширить взаимодействие с ретейлом. Антон Жданов считает, что интерес к крафтовым сырам постепенно растет.

«Если человек попробует буррату или халуми и поймет, что это вкусно и доступно, он вернется за ними снова», — говорит руководитель сыроварни.

Материал подготовлен при поддержке Управления по пищевой и перерабатывающей промышленности Алтайского края и комитета по развитию предпринимательства, потребительскому рынку и вопросам труда администрации города Барнаула.