Как пройдет День России на "Бирюзовой Катуни" в 2026 году? Программа
Фестиваль в честь праздника продлится три дня
05 июня 2026, 17:40, ИА Амител
С 10 по 12 июня на "Бирюзовой Катуни" пройдет XIV Всероссийский фестиваль традиционной культуры "День России на Бирюзовой Катуни".
В этом году на участие в фестивале поступило около 200 заявок от творческих коллективов из 23 регионов страны.
Программа фестиваля
В фестивале будут участвовать 43 творческих коллектива, 19 национально-культурных и общественных объединений и 39 мастеров из Казахстана и разных регионов России.
Ключевым событием станет концерт Государственного ансамбля песни и танца "Алтай" им. А. Ф. Березикова, посвященный Дню России и Году единства народов страны. Он пройдет 12 июня на "Бирюзовой Катуни", начало — в 19:00.
С 15:00 в день праздника на территории туристического комплекса будут работать ярмарка мастеров, выставка-презентация национально-культурных объединений Алтайского края. Гости фестиваля увидят выступления ведущих фольклорных коллективов страны.
Как добраться?
В целях обеспечения безопасности участников и зрителей фестиваля 12 июня движение по мосту через реку Катунь ограничат с 13:00 до 21:00.
Карту объезда можно посмотреть здесь.
11:03:05 06-06-2026
Жаль, что программа праздника начинается на Бирюзовке в 15ч, совсем не подумали о тех, кто едет на Праздник из Барнаула.. Вечерней концерт в 19:00ч - тоже вторая проблема... Вероятно делали для тех, кто отдыхает в горах в эти даты. Раньше было все по другому...
17:00:53 12-06-2026
Идиотизм чистой воды!Зачем надо было перекрывать единственный мост на Бирюзовую Катунь для какой то самодеятельности,на территории места мало?Люди ехавшие с экскурсий,прогулок ,некоторые голодные,с детьми ,рассчитывая попасть в свои номера,гостевые дома ,где проживают ,вынуждены ехать более 30ти км.через другой ближайший мост .А это лишние время,нервы и горючее.
21:01:18 12-06-2026
Всё понятно,это не из за самодеятельности,а в целях безопасности мост перекрывают.Беру свои возмущения назад.