Как пройдет День России на "Бирюзовой Катуни" в 2026 году? Программа

Фестиваль в честь праздника продлится три дня

05 июня 2026, 17:40, ИА Амител

День России на "Бирюзовой Катуни" / Фото: Алина Богомолова / amic.ru

С 10 по 12 июня на "Бирюзовой Катуни" пройдет XIV Всероссийский фестиваль традиционной культуры "День России на Бирюзовой Катуни".

В этом году на участие в фестивале поступило около 200 заявок от творческих коллективов из 23 регионов страны.

Программа фестиваля

В фестивале будут участвовать 43 творческих коллектива, 19 национально-культурных и общественных объединений и 39 мастеров из Казахстана и разных регионов России.

Ключевым событием станет концерт Государственного ансамбля песни и танца "Алтай" им. А. Ф. Березикова, посвященный Дню России и Году единства народов страны. Он пройдет 12 июня на "Бирюзовой Катуни", начало — в 19:00.

С 15:00 в день праздника на территории туристического комплекса будут работать ярмарка мастеров, выставка-презентация национально-культурных объединений Алтайского края. Гости фестиваля увидят выступления ведущих фольклорных коллективов страны.

Как добраться?

В целях обеспечения безопасности участников и зрителей фестиваля 12 июня движение по мосту через реку Катунь ограничат с 13:00 до 21:00.

Карту объезда можно посмотреть здесь.