В России предложили ввести кодекс школьника

Владислав Гриб считает, что нормы этикета должны быть прописаны и известны каждому ученику

06 июня 2026, 08:35, ИА Амител

Школа / Фото: amic.ru

Заместитель секретаря Общественной палаты РФ Владислав Гриб в интервью ТАСС на полях Петербургского международного экономического форума выступил с инициативой ввести в школах кодекс российского школьника. По его мнению, это поможет сделать оценку поведения более объективной.

«С одной стороны, я против оценок за поведение, потому что это очень субъективно. Я бы предложил ввести кодекс российского школьника, где должны быть прописаны все нормы этикета, и каждый школьник с ними ознакомлен. То есть школьники должны знать, за что и как их оценивают и какие нормы они нарушили», — сказал Гриб.

По его словам, эти правила должны быть у каждого школьника, чтобы оценка опиралась на конкретные нарушения.

«Вот нарушил конкретную норму — оценка снижена. Если нет конкретных норм, то оценка будет субъективной», — отметил замсекретаря ОП.

Гриб подчеркнул, что кодекс необходимо распечатать и распространить среди всех школьников и их родителей:

«Они тоже должны понимать, за что их ребенок получит плохую оценку либо их вызывают в школу. К сожалению, гаджеты, информационный век у нас очень часто отрывает от норм этики и морали, которые у нас были раньше».

Предложение будет обсуждаться на общественном совете при Минпросвещения.