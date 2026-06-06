В России предложили ввести кодекс школьника
Владислав Гриб считает, что нормы этикета должны быть прописаны и известны каждому ученику
06 июня 2026, 08:35, ИА Амител
Заместитель секретаря Общественной палаты РФ Владислав Гриб в интервью ТАСС на полях Петербургского международного экономического форума выступил с инициативой ввести в школах кодекс российского школьника. По его мнению, это поможет сделать оценку поведения более объективной.
«С одной стороны, я против оценок за поведение, потому что это очень субъективно. Я бы предложил ввести кодекс российского школьника, где должны быть прописаны все нормы этикета, и каждый школьник с ними ознакомлен. То есть школьники должны знать, за что и как их оценивают и какие нормы они нарушили», — сказал Гриб.
По его словам, эти правила должны быть у каждого школьника, чтобы оценка опиралась на конкретные нарушения.
«Вот нарушил конкретную норму — оценка снижена. Если нет конкретных норм, то оценка будет субъективной», — отметил замсекретаря ОП.
Гриб подчеркнул, что кодекс необходимо распечатать и распространить среди всех школьников и их родителей:
«Они тоже должны понимать, за что их ребенок получит плохую оценку либо их вызывают в школу. К сожалению, гаджеты, информационный век у нас очень часто отрывает от норм этики и морали, которые у нас были раньше».
Предложение будет обсуждаться на общественном совете при Минпросвещения.
09:24:46 06-06-2026
в советское время был прописан кодекс человека в пионерской и комсомольской клятве. Но кодекс школьника? В школе, значит, вести себя так, а по жизни, не в школе можно по-другому?
12:14:13 06-06-2026
у меня тоже есть предложение - прекратите десятилетиями из детей идиотов и неврастеников делать
00:32:29 07-06-2026
Кодекс учителя тоже тогда надо, что бы много себе не позволяли.
А вообще это бред, отстаньте вообще от людей.
01:49:52 07-06-2026
Вот у депутатов и министров уже вроде есть кодекс. И даже этическая комиссия. И как, работает?
01:15:56 08-06-2026
Очередное фантазерство бюрократов, демонстрирующих кипучую деятельность ради оправдания бюджетного финансирования. Прекратите из-за мелочей ставить детей и подростков на учет, штрафовать родителей за "недосмотр" там, где они в самом деле и не могли "досмотреть", и пресеките новомодную практику, когда педагоги судятся с учениками и их семьями, окончательно разрушая собственный авторитет, а вместо этого законодательно обеспечьте возможность родителей решительно приводить своих детей к дисциплине, в том числе официально легализуйте родительское право применять к ним телесные наказания, не причиняющие серьезных травм, и право педагогов решительно пресекать нарушение порядка в учебных заведениях (в том числе применять соразмерную физическую силу для удержания или удаления с урока буйствующих учеников). То есть, верните естественные традиции, существовавшие до совсем недавнего времени. Увидите: частота злостных нарушений порядка со стороны несовершеннолетних снизится в разы. Учеты, штрафы, даже сама тюрьма для детей и подростков абстрактны, потому что они еще не умеют строить планов на будущее, они живут в настоящем, и ухудшением юридической репутации их девиантное поведение не остановить. Кроме того, для малолетних естественно проверять границы и нарушать правила, и юридически карать их по сути за обыкновенную незрелость мозга аморально само по себе