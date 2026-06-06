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Путин заявил, что не видит смысла встречаться с Зеленским

Президент обратился к российским военным с фразой: "Работайте, братья"

06 июня 2026, 08:00, ИА Амител

Владимир Путин / Фото: Екатерина Смолихина, amic.ru
Владимир Путин / Фото: Екатерина Смолихина, amic.ru

Президент России Владимир Путин в ответ на открытое письмо президента Украины Владимира Зеленского сообщил, что "пока не видит смысла" в личной встрече. Российский лидер заявил об этом на пленарной сессии ПМЭФ, пишет "Коммерсант".

Письмо Зеленского было опубликовано 4 июня. Украинский президент предложил Путину провести переговоры по урегулированию конфликта в третьей стране — Швейцарии, Турции или в одном из арабских государств. Переговоры, по мнению Зеленского, должны проходить при участии США и европейских стран как возможных гарантов будущих договоренностей.

Путин заявил, что письмо "с элементами хамства".

«Это способ создания условий для личной встречи и переговоров или это создание обстановки, при которой вообще на самом деле невозможно проводить никаких личных встреч? Я думаю, что это второе», — сказал президент РФ.

После он обратился к российским военнослужащим со словами: «Работайте, братья».

Путин отметил, что никогда не отказывался от встречи с Зеленским, но против переливать "из пустого в порожнее". Как рассказал российский президент, несколько недель назад один из российских бизнесменов совершил поездку в Киев для встречи с Владимиром Зеленским. Имя бизнесмена и детали встречи он не раскрыл.

Владимир Путин на пленарном заседании ПМЭФ / Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС

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Владимир Путин Россия Политика украина
       

Комментарии 10

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Гость

08:48:54 06-06-2026

Как скажешь брат

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Кость

09:26:23 06-06-2026

Зеля спокойно в Ереванию приехал и уехал... Наш в Польшу смог бы?

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грусть.

10:11:33 06-06-2026

Кость (09:26:23 06-06-2026) Зеля спокойно в Ереванию приехал и уехал... Наш в Польшу смо... наш всё больше в Азию..

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Гость

10:45:54 06-06-2026

Кость (09:26:23 06-06-2026) Зеля спокойно в Ереванию приехал и уехал... Наш в Польшу смо... Вашего Зелю Польша скоро лишит всех наград. И поехать в Польшу ему запретят. Из-за прославления фашистских прихвостней.

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Гость

10:46:44 06-06-2026

Кость (09:26:23 06-06-2026) Зеля спокойно в Ереванию приехал и уехал... Наш в Польшу смо... Санкции - мать их.

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шутка за шуткой.

10:10:00 06-06-2026

бизнесмен-то случайно не Дерипаска?
о своём свечном/(Николаеском глинозёмном) заводике разговоры вёл?

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Гость

16:29:06 07-06-2026

шутка за шуткой. (10:10:00 06-06-2026) бизнесмен-то случайно не Дерипаска?о своём свечном/(Нико...
Нет. Похоже, снова Рома. С тем же успехом.

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Бартоломео

10:20:31 06-06-2026

Это не отказывается ?? Хм-м... На сараи посмотреть.

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Гость

10:45:39 06-06-2026

"После он обратился к российским военнослужащим со словами: «Работайте, братья»"---------- Хорошо говорить в палатах Кремля, а кто вернет погибши?

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Гость

11:36:32 06-06-2026

Для них игра в кошки мышки , для народа гибель каждый день

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