Путин заявил, что не видит смысла встречаться с Зеленским

Президент обратился к российским военным с фразой: "Работайте, братья"

06 июня 2026, 08:00, ИА Амител

Владимир Путин / Фото: Екатерина Смолихина, amic.ru

Президент России Владимир Путин в ответ на открытое письмо президента Украины Владимира Зеленского сообщил, что "пока не видит смысла" в личной встрече. Российский лидер заявил об этом на пленарной сессии ПМЭФ, пишет "Коммерсант".

Письмо Зеленского было опубликовано 4 июня. Украинский президент предложил Путину провести переговоры по урегулированию конфликта в третьей стране — Швейцарии, Турции или в одном из арабских государств. Переговоры, по мнению Зеленского, должны проходить при участии США и европейских стран как возможных гарантов будущих договоренностей.

Путин заявил, что письмо "с элементами хамства".

«Это способ создания условий для личной встречи и переговоров или это создание обстановки, при которой вообще на самом деле невозможно проводить никаких личных встреч? Я думаю, что это второе», — сказал президент РФ.

После он обратился к российским военнослужащим со словами: «Работайте, братья».

Путин отметил, что никогда не отказывался от встречи с Зеленским, но против переливать "из пустого в порожнее". Как рассказал российский президент, несколько недель назад один из российских бизнесменов совершил поездку в Киев для встречи с Владимиром Зеленским. Имя бизнесмена и детали встречи он не раскрыл.