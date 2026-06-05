В Барнауле прошли антитеррористические учения

Согласно легенде тренировки, на территории специальных объектов по заданию иностранных спецслужб планировались теракты

05 июня 2026, 22:39, ИА Амител

Фото: пресс-служба УФСБ по Алтайскому краю

В Барнауле завершились двухдневные антитеррористические учения, передает ГТРК "Алтай".

Согласно легенде плановой тренировки, на территории специальных объектов по заданию иностранных спецслужб были предприняты попытки совершения террористических актов.

«Проведена практическая отработка комплексных действий по устранению и локализации террористических угроз. Злоумышленников нейтрализовали силы спецподразделений. Отрабатывали слаженное межведомственное взаимодействие», — говорится в публикации.

В учениях приняли участие силы и средства регионального УФСБ, краевых главков МВД и МЧС, управления Росгвардии, ФСО России, ЦУРа, а также краевых и муниципальных органов власти.