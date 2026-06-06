Мурашко: введение наставничества не снизило интерес абитуриентов к медвузам

Практика сопровождения молодых специалистов используется во многих странах, отметил глава Минздрава

06 июня 2026, 07:00, ИА Амител

Молодые медики / Фото: amic.ru, Екатерина Смолихина

Медицинские специальности не потеряли популярности у абитуриентов после введения программы наставничества. Об этом на полях ПМЭФ сообщил ТАСС министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.

По его словам, практика сопровождения молодых специалистов опытными коллегами используется во многих странах. В России здравоохранение стало первой отраслью, где наставничество закрепили на законодательном уровне.

«Мы видим, что интерес абсолютно не снизился. Наоборот, такой высокий уровень профессионализма и образования пользуется спросом как на внутреннем рынке, так и среди иностранных студентов, желающих приехать в нашу страну на обучение», — заявил Мурашко.

Глава Минздрава добавил, что медицинским вузам совместно с региональными органами здравоохранения и руководством медорганизаций поручено до 10 июня организовать работу по трудоустройству выпускников. Предполагается, что будущие специалисты еще до получения диплома будут знать возможное место работы, условия трудоустройства и потенциального наставника.