Мурашко: введение наставничества не снизило интерес абитуриентов к медвузам
Практика сопровождения молодых специалистов используется во многих странах, отметил глава Минздрава
06 июня 2026, 07:00, ИА Амител
Медицинские специальности не потеряли популярности у абитуриентов после введения программы наставничества. Об этом на полях ПМЭФ сообщил ТАСС министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.
По его словам, практика сопровождения молодых специалистов опытными коллегами используется во многих странах. В России здравоохранение стало первой отраслью, где наставничество закрепили на законодательном уровне.
«Мы видим, что интерес абсолютно не снизился. Наоборот, такой высокий уровень профессионализма и образования пользуется спросом как на внутреннем рынке, так и среди иностранных студентов, желающих приехать в нашу страну на обучение», — заявил Мурашко.
Глава Минздрава добавил, что медицинским вузам совместно с региональными органами здравоохранения и руководством медорганизаций поручено до 10 июня организовать работу по трудоустройству выпускников. Предполагается, что будущие специалисты еще до получения диплома будут знать возможное место работы, условия трудоустройства и потенциального наставника.
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Брешет,как дышит. Особенно впечатляет ссылка "во многих странах". Там много чего по-другому,но эти выдергивают то, что в моменте выгодно.
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Оздоровь себя сам.