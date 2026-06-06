В Барнауле покупательница забыла кошелек на кассе, а мужчина решил, что это подарок судьбы
Раскрыть кражу помогли сотрудники уголовного розыска
06 июня 2026, 10:00, ИА Амител
В полицию Октябрьского района Барнаула обратилась 54-летняя местная жительница. Она рассказала, что в одном из продуктовых магазинов у нее пропал кошелек, сообщает МВД по Алтайскому краю.
Как выяснили сотрудники службы участковых, женщина расплачивалась на кассе: достала из кошелька тысячу рублей, а сам кошелек положила на металлический столик рядом. Получив сдачу, она положила деньги в сумку и ушла. Дома обнаружила пропажу.
Оперативники быстро нашли подозреваемого. Им оказался 28-летний житель Барнаула, который уже был судим за кражи. Мужчина признался в содеянном.
Сейчас он находится под подпиской о невыезде. Часть украденных денег — 13 360 рублей — он уже вернул. Остальное пообещал возместить.
В отношении него возбуждено уголовное дело по статье "Кража с причинением значительного ущерба гражданину".
10:23:38 06-06-2026
Наградят поездкой на сво ?
11:45:02 06-06-2026
На что рассчитывал идиот=)
11:55:19 06-06-2026
Представляете каким неумным надо быть в 28 лет, чтобы получив судимость в дальнейшем не понимать, что всё равно найдут.
16:36:35 06-06-2026
Да он ни о чем не думал, привычка. Потом хвалиться в старости будет, что за жизнь лет 20 в зоне был. И так и не поймет, что был там, потому что тупой, по тупости и попадался.
19:33:08 06-06-2026
Не тот, так другой прибрал бы к рукам валяющийся кошелёк, а если бы стал вопрошать чья потеря, то нарисовался бы третий, объявив себя "владельцем"! При буржуях-то как же иначе?
08:44:51 07-06-2026
- мое сокровище!