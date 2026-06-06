В Барнауле покупательница забыла кошелек на кассе, а мужчина решил, что это подарок судьбы

Раскрыть кражу помогли сотрудники уголовного розыска

06 июня 2026, 10:00, ИА Амител

Полиция / Фото: amic.ru / Екатерина Смолихина

В полицию Октябрьского района Барнаула обратилась 54-летняя местная жительница. Она рассказала, что в одном из продуктовых магазинов у нее пропал кошелек, сообщает МВД по Алтайскому краю.

Как выяснили сотрудники службы участковых, женщина расплачивалась на кассе: достала из кошелька тысячу рублей, а сам кошелек положила на металлический столик рядом. Получив сдачу, она положила деньги в сумку и ушла. Дома обнаружила пропажу.

Оперативники быстро нашли подозреваемого. Им оказался 28-летний житель Барнаула, который уже был судим за кражи. Мужчина признался в содеянном.

Сейчас он находится под подпиской о невыезде. Часть украденных денег — 13 360 рублей — он уже вернул. Остальное пообещал возместить.

В отношении него возбуждено уголовное дело по статье "Кража с причинением значительного ущерба гражданину".