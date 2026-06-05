Рост позиции отражает не только лингвистические, но и культурные, образовательные и геополитические факторы

05 июня 2026, 16:00, ИА Амител

Русский язык / Изображение сгенерировано GigaChat от Сбера / amic.ru

Согласно исследованию Института Пушкина, русский язык занял четвертое место в мировом рейтинге конкурентоспособности языковых систем, сообщает РИА Новости.

Специалисты института проанализировали 12 языков по пяти критериям, что позволило русскому языку подняться с пятой на четвертую позицию. Только английский, испанский и французский языки делят между собой второе место, а китайский занимает первое.

В рамках исследования Институт Пушкина сравнивал позиции русского языка с одиннадцатью другими, оценивая такие параметры, как "Глобальное распространение", "Количество международных организаций, где он используется как официальный или рабочий язык", "Число публикаций в международных научных базах данных", "Количество периодических изданий" и "Присутствие в цифровой среде".

«Проект "Индекс положения русского языка в мире", который ежегодно реализуется Институтом Пушкина, направлен на исследование динамики распространения русского языка за рубежом», — заявил ректор института Никита Гусев.

Он отметил, что особое внимание уделялось влиянию цифровизации на языковую динамику, включая анализ медиапространства, где русский язык активно представлен.

Ранее сообщалось, что все российские студенту будут изучать четыре обязательные дисциплины.