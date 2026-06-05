Еще трое получили ранения, заявили в азербайджанском МИД

05 июня 2026, 18:50, ИА Амител

Грузовое судно / Изображение сгенерировано GigaChat от Сбера / amic.ru

В Таганрогском заливе Азовского моря в ночь на 5 июня беспилотники атаковали два грузовых судна "Натра" и "Циркон", в результате чего погибли пять граждан Азербайджана, пишет "Интерфакс", ссылаясь на заявление начальника пресс-службы МИД Азербайджана Айхана Гаджизаде.

«На борту этих судов находились 25 граждан страны. Несмотря на то, что суда не принадлежат Азербайджану, российская сторона подтвердила информацию о гибели пяти человек и ранениях троих. Пострадавшие были срочно госпитализированы в Ейск», — сообщили в МИД Азербайджана.

Гаджизаде подчеркнул, что МИД Азербайджана активно взаимодействует с государственными органами, международными дипломатами и компетентными структурами других стран, чтобы урегулировать ситуацию.

«Часть сотрудников нашего посольства в России отправилась на место происшествия. Особое внимание уделяется благополучию наших граждан, их возвращению на родину и предоставлению необходимой консульской помощи», — подчеркнул он.

Ранее сообщалось, что круизное судно "Владимир Жириновский" отправится в первый рейс по водам России в 2026 году.