Такой день. Интерес Лебедева к дому с "табачным дизайном" в Барнауле и подготовка пляжа

О главных событиях на Алтае за 5 июня

05 июня 2026, 23:51, ИА Амител

Такой день / Фото: Алина Богомолова / amic.ru

Губернатор Алтайского края Виктор Томенко на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) подписал соглашение о сотрудничестве с объединенной компанией Wildberries & Russ.

«Компания планирует строительство в крае сортировочного центра ориентировочной площадью более 35 тыс. квадратных метров. Предварительно обсуждается участок в Новоалтайске, где может быть реализован этот проект», — рассказал Томенко.

В Турочакском районе следователи проводят проверку по факту гибели рабочего на строительной площадке. Мужчина получил смертельные травмы после падения емкости с цементным раствором, сообщили в Следственном управлении СКР по Республике Алтай.

Российский дизайнер и предприниматель Артемий Лебедев предложил не сносить аварийный дом в Барнауле, подъезд которого оклеен пачками сигарет, а водить туда экскурсии. Об этом он рассказал в своем видеоблоге.

Табачный дизайн находится в двухэтажном кирпичном доме — этот старое здание официально признано аварийным и в обозримом будущем пойдет под снос. Корреспондент amic.ru там побывал, чтобы все это великолепие не растворилось в истории.

Подрядная организация приступила к активной подготовке городского пляжа на острове Помазкин к предстоящему купальному сезону, сообщила администрация Центрального района Барнаула.

В Барнауле завершились двухдневные антитеррористические учения. Согласно легенде плановой тренировки, на территории специальных объектов по заданию иностранных спецслужб были предприняты попытки совершения террористических актов.