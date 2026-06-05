Эксперты спрогнозировали рекорд прибыли российского банковского сектора

Исторический максимум по прибыли может быть обновлен в 2027–2028 годах

05 июня 2026, 21:00, ИА Амител

Дмитрий Пьянов / Фото: пресс-служба ВТБ

Российский банковский сектор сможет превзойти рекорд по чистой прибыли не раньше 2027 года. Такой прогноз на Петербургском международном экономическом форуме представил первый заместитель председателя правления ВТБ Дмитрий Пьянов.

По его словам, по итогам 2026 года банки страны могут заработать от 3,6 до 3,9 трлн рублей чистой прибыли. В 2027 году этот показатель способен достичь 4,1 трлн рублей, после чего продолжит расти.

Дмитрий Пьянов напомнил, что предыдущий рекорд был установлен в 2024 году, когда российские банки получили совокупную прибыль в размере 3,8 трлн рублей.

«Рекорд 2024 года может быть побит уже в 2027–2028 годах», — отметил он.

В ходе выступления топ-менеджер также рассказал, что банк рассчитывает завершить 2026 год с чистой прибылью свыше 600 млрд рублей. При этом данный ориентир может быть пересмотрен в сторону увеличения после подведения итогов первого полугодия.

Отдельно Дмитрий Пьянов прокомментировал стратегическую цель банка по достижению прибыли в размере 1 трлн рублей. По его словам, этот показатель заложен в новую трехлетнюю программу развития.

«Достичь такого уровня можно только за счет согласованного роста всех подразделений и партнеров. Самый вероятный сценарий — сбалансированное, устойчивое развитие», — пояснил первый зампред правления ВТБ.

Одним из факторов роста прибыли в банке считают сотрудничество с RWB и участие в капитале "Вайлдберрис банка". По оценке Дмитрия Пьянова, доходность этих инвестиций будет выше показателей, которые ВТБ ранее получал от собственного бизнеса.

По его словам, это позволит ускорить как рост прибыли, так и накопление капитала, необходимого для дальнейшего развития финансовой организации.