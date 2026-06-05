В Барнауле продолжат программы стерилизации и чипирования животных

В настоящее время в городе зарегистрировано уже 17 149 чипированных собак

05 июня 2026, 15:22, ИА Амител

Рабочее совещание / Фото: barnaul.org

В Барнауле с начала года отловили более 300 безнадзорных собак. Такие данные назвали в администрации города во время совещания, посвященного реализации закона об ответственном обращении с животными. Власти, представители приюта "Ласка", депутаты и специалисты профильных ведомств обсудили результаты уже действующих программ и дальнейшие меры по сокращению числа животных без владельцев на улицах города.

Как сообщил председатель городского комитета по благоустройству Петр Воронков, в 2026 году на работу с безнадзорными животными в Барнауле предусмотрено 28,8 млн рублей. Эти средства направлены на реализацию муниципального контракта с приютом "Ласка", который занимается отловом, содержанием и возвратом животных в места прежнего обитания в соответствии с действующим законодательством.

По данным на 1 июня, специалисты отловили 308 собак без владельцев. В рамках контракта в приют поступило 212 животных. Из них 39 уже обрели новых хозяев, а 63 собаки были переведены на постоянное содержание после истечения установленного срока пребывания.

Помимо работы с безнадзорными животными в городе продолжаются программы по стерилизации и чипированию домашних собак. В этом году "Ласка" получила грант по двум направлениям — на бесплатную стерилизацию животных в размере 6,3 млн рублей и на их меткование в размере 2 млн рублей.

Всего по итогам конкурса в 2026 году общественная организация получила грантовую поддержку на сумму 8,3 млн рублей.

За последние два года благодаря грантовым программам в Барнауле удалось создать 200 дополнительных мест для размещения безнадзорных собак. Кроме того, за это время были стерилизованы 960 домашних животных и чипированы 1500 собак.

В настоящее время в городе зарегистрировано уже 17 149 чипированных собак.

Глава Барнаула Вячеслав Франк отметил, что работа по снижению численности безнадзорных животных дает результат, однако для достижения заметного эффекта потребуется время.

Отдельное внимание на совещании уделили совершенствованию законодательства в этой сфере. Председатель Барнаульской городской Думы Галина Буевич заявила, что существующая система требует дальнейшего анализа и корректировки.

«Необходимо внимательно изучить сложившуюся правоприменительную практику, выявить ее слабые места и выйти с конкретными предложениями на краевой и федеральный уровни законодательства. Наша главная цель — обеспечить безопасность жителей города и сформировать в обществе культуру гуманного и ответственного отношения к животным», — отметила она.

Депутат Государственной Думы Даниил Бессарабов, участвовавший в обсуждении, отметил, что администрация Барнаула подходит к решению проблемы комплексно, а наработанный опыт может оказаться полезным и для других муниципалитетов Алтайского края.

По итогам встречи Вячеслав Франк поручил продолжить программы стерилизации и чипирования домашних собак. Кроме того, комитету по благоустройству предстоит проработать вопрос предоставления грантовой поддержки для создания дополнительных мест содержания безнадзорных животных.