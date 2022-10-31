Современный офисник сделают из заброшенного долгостроя рядом с барнаульской налоговой

В Барнауле скоро начнутся работы по реконструкции заброшенного трёхэтажного здания, которое примыкает к налоговой. Объект начали возводить более десяти лет назад, но после банкротства застройщика «СтройГАЗ» работы замерли. Новый собственник ещё осенью 2021 года презентовал проект реконструкции долгостроя, а в октябре 2022-го получил разрешение начать работы.

Каким будет здание?

Административный корпус, который планируют «оживить», расположен на ул. Пролетарской, 98. Пока долгострой выглядит пугающе: это серый трёхэтажный каркас с проёмами для окон. Сносить строение не будут: техническое состояние объекта удовлетворительное, и его можно восстановить.

Офисный центр на ул. Пролетарской, 98 / Фото: Владимир Золотов

Восстановленное здание будет четырёхэтажным. На первом этаже планируют разместить холодную автостоянку на 22 машино-места, второй-четвёртый уровни отдадут под коммерцию. По замыслу, здесь будут размещаться мастерские мелкого ремонта, ателье, парикмахерские, офисы. Общая площадь объекта составит 4,6 тыс. квадратных метров. Отделку фасадов предлагают выполнить из японских фиброцементных панелей, которые могут имитировать любую поверхность.

На участке рядом с объектом планируют разбить сквер и построить широкий сквозной проезд, который соединит ул. Пролетарскую и ул. Партизанскую. В проезде сделают «карманы» с парковочными местами и оборудуют площадку для мусорных контейнеров.

Проект офисного центра на ул. Пролетарской, 98 / Фото: Владимир Золотов

Привет из 2000-х

Проект застройки участка на пр. Социалистическом, 47 / ул. Партизанской, 99, барнаульские архитекторы разработали в 2000 году. В 2006-м компания «СтройГАЗ» начала возводить 11-этажное здание налоговой. В 2011-м объект ввели в эксплуатацию и приступили к строительству двух административных блоков (тех самых, которые сейчас ожидают реконструкции). В них планировали разместить инспекцию по крупнейшим налогоплательщикам и ИФНС Октябрьского района. Но заказчик прекратил финансирование, и стройку заморозили.

Проект офисного центра на ул. Пролетарской, 98 / Фото: Владимир Золотов

В 2020 году конкурсный управляющий обанкротившегося «СтройГАЗа» выставил на торги недостроенное здание на улице Пролетарской, 98. Двухэтажную кирпичную коробку оценили в 78 млн рублей. Весной 2021-го стало известно, что недострой на торгах приобрёл предприниматель Вячеслав Аман, который с 2016 года является соучредителем компании «Промстрой». Сумма сделки составила 22,5 млн рублей.