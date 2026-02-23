Срочно необходим дом. В Новосибирске волонтеры ищут семьи для 20 кошек из пустой квартиры

Ситуация вызвала недовольство соседей

23 февраля 2026, 18:06, ИА Амител

Кошки, ищущие дом / Фото: "КП-Новосибирск"

В Новосибирске волонтеры ищут новых хозяев почти для двух десятков кошек, которые много лет живут в пустующей квартире на улице Лазурной. Как рассказала "КП-Новосибирск" зооволонтер Вита, история началась еще 18 лет назад, когда умерла женщина, приютившая животных. После ее смерти кошки перешли по наследству к сестре — пожилой пенсионерке. Женщина животных не бросает, но сама в квартире не проживает и ухаживать за таким количеством питомцев ей тяжело.

Ситуация вызвала недовольство соседей. Жильцы дома обратились в суд с иском к владелице квартиры. По словам волонтеров, есть опасения, что в случае изъятия жилья кошки могут оказаться на улице.

Часть животных уже удалось пристроить, однако для большинства питомцев новые дома пока не найдены. По словам Виты, задачу усложняет состояние здоровья кошек.

«Из-за того, что много лет происходило скрещивание родственных кошек, многие из них имеют врожденные заболевания», — пояснила волонтер.

Кроме того, у животных выявили инфекции, которые долгое время циркулировали внутри популяции, в том числе герпес и кальцивироз. По рекомендации ветеринаров кошкам потребовалось комплексное лечение: трехкратное введение специальной сыворотки, а затем двухэтапная вакцинация с интервалом в месяц.

Специалисты также предупредили, что транспортировка животных по одному в клинику может стать для них серьезным стрессом и вызвать обострение хронических болезней. Поэтому было принято решение проводить осмотр и лечение на дому, с выездом ветеринара в квартиру.

Несмотря на предпринимаемые меры, избежать потерь не удалось.

«Причина — инфекции и генетические мутации. Хоть мы и поменяли им питание, организм все-таки очень слаб. И, к сожалению, нет возможности каждого из них обследовать», — рассказала Вита.

Даже после переезда в новые семьи у некоторых кошек сохраняются проблемы со здоровьем. Волонтеры отмечают, что вирусы могут давать осложнения, в том числе на глаза.

«Один из них — Милкис. У него воспалился глаз из-за герпеса, проводили операцию, сейчас он проходит лечение», — добавила волонтер.

Сейчас для кошек срочно ищут постоянный дом. Желающих взять одного или нескольких питомцев просят обращаться по телефону +7-913-773-63-75.