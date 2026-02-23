Уголовное дело могут возбудить в отношении известного адвоката в Уфе

Следственный комитет продолжает проверку по обращениям других заявителей

23 февраля 2026, 22:32, ИА Амител

Деревянный молот судьи / Фото: amic.ru

Следственные органы СК по Республике Башкортостан возбудили два уголовных дела по заявлениям жительниц Уфы Евгении Бриллиантовой и Анастасии Томиловой. Об этом "Медиакорсети" стало известно из собственных источников.

Уголовные дела возбуждены Ленинским и Кировским следственными отделами Уфы в отношении неустановленного лица. При этом заявления были поданы на адвоката Романа Петрова. О факте возбуждения дела редакции сообщила сама Анастасия Томилова.

По словам Евгении Бриллиантовой, она по просьбе супруга передала Роману Петрову валюту на сумму, эквивалентную одному миллиону рублей. Встреча произошла в кафе "Брауни" на улице Чернышевского в Уфе. Следственными органами был изъят видеозаписывающий носитель, фиксирующий эту встречу. Аналогичные обстоятельства, по данным редакции, указаны и в заявлении Анастасии Томиловой.

Кроме того, Следственный комитет продолжает проверку по обращениям других заявителей.

Ранее "Медиакорсеть" сообщала, что председатель СК России Александр Бастрыкин поручил провести проверку в отношении уфимского адвоката Романа Петрова по жалобе участника СВО Ярослава Андрющенко, который обвинил юриста в мошенничестве на сумму 550 тысяч рублей. Также редакция писала о жительнице Белебея Галине Слющенковой — матери погибшего участника СВО, которая считает, что трагедия с ее сыном произошла из-за действий адвоката.