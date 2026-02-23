Почти 200 тысяч рублей лишился житель Горно-Алтайска при продлении полиса ОМС

Осознав, что стал жертвой обмана, мужчина обратился в полицию

23 февраля 2026, 17:38, ИА Амител

Мошенник / Изображение сгенерировано ИИ ChatGPT / amic.ru

В Горно-Алтайске 50-летний мужчина лишился почти 200 тысяч рублей после общения с телефонными мошенниками. О произошедшем сообщили в пресс-службе МВД по Республике Алтай.

Сначала горожанину позвонила неизвестная женщина, представившаяся сотрудницей республиканской больницы. Она сообщила о якобы необходимости подтвердить запись на прием для замены полиса обязательного медицинского страхования. Во время разговора на телефон мужчины пришло SMS с кодом, который он продиктовал собеседнице. После этого звонок завершился.

Спустя несколько часов последовал новый вызов — уже от человека, назвавшегося представителем портала "Госуслуги". Он заявил, что аккаунт мужчины якобы был взломан, персональные данные похищены, а от его имени оформлен крупный кредит, средства по которому якобы направлены на поддержку ВСУ.

Далее разговор был переведен на другого участника, представившегося сотрудником Следственного комитета. Он пояснил, что ситуацию можно "урегулировать", если выполнить ряд инструкций, включая декларирование всех имеющихся наличных средств и ценностей. Потерпевший сообщил, что проживает в доме родителей и не располагает информацией о возможных сбережениях.

Позже мошенники связались с мужчиной по видеосвязи. В ходе разговора он показал помещение, следуя указаниям собеседника. Во время такого "онлайн-осмотра" была обнаружена иностранная валюта, принадлежавшая отцу мужчины. Лжеследователь потребовал обменять деньги на рубли и перевести их на так называемый "безопасный счет", пообещав возврат средств.

Выполнив указания, мужчина перевел злоумышленникам 172 тысячи рублей. После поступления денег связь с собеседниками прервалась. Осознав, что стал жертвой обмана, он обратился в полицию.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело, проводится расследование.